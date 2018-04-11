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Kazandıkları 1 milyon lirayla yatırım yaptılar!

Kazandıkları 1 milyon lirayla yatırım yaptılar!

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, birlikte rol aldıkları reklamdan kazandıkları 1 milyon lirayla Kaz Dağları’nda arsa alıyor. Uzun vadeli yatırım yapan çift, ileride burayı organik çiftliğe dönüştürecek

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Eklenme Tarihi: 11-04-2018 10:30 - Güncelleme: 11-04-2018 10:30

Geçen günlerde bir gözlük markasının yüzü olan Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu, anlaşmadan kazandığını toprağa yatırdı. Aşklarını 2016'da evlilikle taçlandıran ikiliden Neslihan Atagül, "Kadir'le aynı projede yer almayı isterim" demiş ve bu dileğine kavuşmuştu..

35 BİN METREKARE...
Bir İtalyan markasının yüzü olan ünlü çift, toplam 1 milyon lira karşılığında firma için objektif karşısına geçmişti. İkili, çekimlerden kazandığı ücretle İstanbul'da bir daire veya lüks bir otomobil almak yerine ömürlük yatırım yapmaya karar verdi.



BAYRAMİÇ İLÇESİNİ GÖZÜNE KESTİRDİ
Kadir Doğulu, eşiyle yer aldıkları projeden kazandığıyla Kaz Dağları'nda bir arsa almak için kolları sıvadı. Güzel eşini bu yatırım için ikna eden Kadir Doğulu'nun lokasyon olarak Çanakkale'nin Bayramiç ilçesini gözüne kestirdiği öğrenildi.

Kaz Dağları eteklerinde 35 dönüm bir arsa beğenen Kadir Doğulu'nun bu tercihinde ise doğa sevgisinin payı çok. Yakışıklı oyuncu, sık sık İstanbul yakınlarındaki ormanlık alanlara gidip buralarda kamp yapıyor.





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Neslihan Atagül
NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR?

Kara Sevda dizisinde başarılı performans gösterdikten sonra adından sıkça söz ettiren Neslihan Atagül kimdir aslen nereli kaç yaşında? Neslihan Atagül ile ilgili tüm detaylar internethaber'de. Kadir Doğulu ile

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