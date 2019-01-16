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Kayseri yolu açık mı Ankara'ya gidenler dikkat uçak seferleri de iptal

Kayseri yolu açık mı Ankara'ya gidenler dikkat uçak seferleri de iptal

KAYSERİ'de etkili olan kar yağışı sebebiyle Ankara'ya gidiş aksamaya başladı, Sivas, Malatya, Maraş yolu ise kapalı bulunuyor, uçak seferleri de iptal oldu.

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Eklenme Tarihi: 16-01-2019 14:14 - Güncelleme: 16-01-2019 14:14

Yoğun kar yağışı Kayseri'de hem kara hem hava ulaşımını durdurdu. Yağışın etkili olduğu yerlerde kar kalınlığı yaklaşık 20-40 santimetreyi buldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kayseri-Malatya, Kayseri-Kahramanmaraş yolları ulaşıma kapandı.

Ankara-Kayseri karayolunun Kırşehir'den geçen bölümünde kar ve tipi nedeniyle aksamalar yaşanıyor. Yol güzergahında görevlendirilen çok sayıda polis ve jandarma trafik ekibi, Akpınar ve Mucur ilçelerinde buzlanma ve tipi nedeniyle bazı bölümlerde zincirsiz, bazı bölümlerde kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermiyor.

Karayolları ekipleri, yolların ulaşıma açılması için kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kayak merkezi devre dışı
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'teki mekanik tesislerin, olumsuz hava koşullarından dolayı gün boyunca kapalı olacağı kaydedildi. Kayseri-Develi yolu da akşam saatlerinden itibaren çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Uçak seferleri iptal
İstanbul ve İzmir'den Kayseri'ye yapılacak 9 uçak seferi olumsuz hava koşularından dolayı iptal oldu. Ayrıca, kentten İstanbul ve İzmir'e havalanacak 8 uçağın da kalkışları gerçekleşmedi. Amsterdam-Kayseri arasında gerçekleşmesi gereken dış hat seferi de iptal edildi. Olumsuz hava koşullarının sürmesi durumunda, iptal olan uçak seferi sayısının artabileceği belirtildi.

Yarım metre kar hayatı durdurdu yollar kapandı okullar tatil işte son durum

 

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Kaynak : AA

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