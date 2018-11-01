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Kaynana dırdırından bıktı! Çocuklarını bile bırakıp ülkeden kaçtı...

Kaynana dırdırından bıktı! Çocuklarını bile bırakıp ülkeden kaçtı...

Kaynana dırdırı tüm dünyanın sorunu... Kaynana dırdırının karattığı evliliklere bir yenisi daha eklendi. Ancak bu seferki çok daha farklı... Çünkü kaynana dırdırından bıkan adam çoluğunu çocuğunu bile bırakıp ülkeyi terketti...

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 16:01 - Güncelleme: 01-11-2018 16:01

İTALYA kayınvalidesinin söylenmesinden ve sürekli konuşmasından rahatsız olan Salvatore Mannino’nun ülkeden kaçmasını ve hafıza kaybı yaşadığını iddia etmesini konuşuyor… İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden The Sun’da yer alan haberde 52 yaşındaki Mannino’nun Eylül ayının ortasından itibaren kayıp olduğu ve ailesinin bu durumdan endişelendiği aktarıldı. İngiliz basınına yansıyan haberlerde dört çocuk babası ve evli olan İtalyan vatandaşının yerel polis tarafından İskoçya’nın başkenti Edinburgh’taki St. Giles Katedrali’nde bulunduğu belirtildi.

KİMLİĞİ DÖVMELERİNDEN TESPİT EDİLDİ... Polislerle karşılaştığında kim olduğunu hatırlamadığını söyleyen ve yerel yetkililerle iş birliği yapmayan Mannino’nun kimliği vücudundaki dövmeler sayesinde tespit edildi… İskoç polisi, İtalyan mevkidaşlarıyla iletişime geldi ve geçen hafta Mannino’nun eşi ve çocukları Edinburgh’a geldi. Fakat gözü yaşlı ailesi hiç beklenmeyen bir şekilde karşılandı, zira Mannino eşini ve çocuklarını tanımadığını söyleyerek İtalya’ya gitmek istemedi. Zorla sınır dışı edilen Mannino, İtalya’da polis sorgusuna bugün tekrar girdi.

İNTERNETTEN ARAMA YAPMIŞ... İtalyan polisi sorgudan önce Mannino’nun bilgisayarını inceleyince gerçek ortaya çıktı. 4 çocuk babası adamın internet üzerinden en son, “Nasıl kaybolunur” ve “nasıl hafıza kaybı taklidi yapılır” diye aramalar yaptığı ortaya çıktı. Sorgu sırasında polisin bu konuları gündeme getirmesi sonrasında çözülen Mannino, “Evet kaynanamın dırdırından kurtulmak istedim. Aslında hiçbir zaman hafızamı kaybetmedim. Aileme onlar için önemli olduğumu göstermek ve ailemde bir baba ve bir eş olarak konumumu tekrar almak istedim. Kaynanam bu gücümü benden alıyordu” dedi.

KARISI BUNA ÇOK BOZULDU... Pisa’da yaşayan adamın eşi Francesca’nın bu duruma çok bozulduğu ifade edildi. Yerel basına konuşan aileye yakın bir kaynak, “Francesca hiç mutlu değil. Salvatore çok büyük sorunlara neden oldu ve annesi o kadar da kötü değil, ben daha kötü kaynanalar olduğunu duymuştum” yorumunu yaptı.

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