Katliam göz göre göre gelmiş

BALIKESİR'de, kızlarıyla evlenmesine izin vermeyen ailenin evini basarak av tüfeğiyle üç kişiyi öldürüp, dört kişiyi de yaralayan ve katliamı da sosyal medyadan yayınlayan Ali Saral'ın (26) olay öncesi “Bugüne kadar horlandım, bundan sonra adımı herkes duyacak” dediği ortaya çıktı.

Havran ilçesinde Ali Saral (26), önceki gece yanına av tüfeği alarak kızlarıyla evlenmesine izin vermedikleri için aralarında iki yıldır husumet bulunan ailenin Hüseyin Beşeler Mahallesi’ndeki evine giderek üç kişiyi öldüren, biri iki yaşındaki çocuk olmak üzere dört kişiyi de yaralayan Ali Saral’la ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

AKARYAKIT İSTASYONUNDA KATLİAMI SÖYLEDİ

Ali Saral’ın olay yerine giderken uğradığı akaryakıt istasyonundaki çalışanlara “Bugüne kadar horlandım bundan sonra adımı herkes duyacak” dediği, söz konusu adrese ilk etapta konuşmak amacıyla gittiğini söylediği ortaya çıktı.

Tutuklanan Ali Saral, ifadesinde, kırsal Hüseyinbeşeler Mahallesi’nde, Gülşen Çetinkaya’nın evine kendisine ait plakasız motosikletle gittiğini söyledi. Akşam saatlerinde gittiği evde Çetinkaya ile son kez konuşmak istediğini, karşılık bulamayınca kaçırmayı planladığını anlatan Saral, kızdan ve evdeki yakınlarından gelen tepki üzerine yaşanan tartışmanın ardından yanında getirdiği iki tüfekle ateş açtığını itiraf etti.

DAHA ÖNCE POMPALI TÜFEKLE KAÇIRMAK İSTEDİ

Ali Saral’ın 10 ay önce Edremit ilçesinde, evlenmek istediği Gülşen Çetinkaya’yı pompalı tüfekle tehdit ederek kaçırma girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. Ailenin şikâyeti üzerine Saral’ın polis tarafından gözaltına alındığı belirlendi. Kız kaçırma girişiminden dolayı hakkında yasal işlem başlatılan ve mahkemeye çıkarılan Saral, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca, Saral’ın Haziran 2017’de de Ağrı’da akrabalarının yanında bulunan Gülşen Çetinkaya ve ailesini rahatsız ettiği için hakkında bir kez daha işlem yapıldığı belirlendi.

3 YARALININ DURUMU CİDDİ

Edremit Devlet Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Gülşen Çetinkaya ile Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda bulunan kardeşi Yasin Çetinkaya ve yakını Bayram Eren'in hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi. Yaralılardan Murat Eren ise yarın taburcu edilecek..