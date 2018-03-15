  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Katar ve Türkiye imzaları attı: BAE rahatsız oldu!

Katar ve Türkiye imzaları attı: BAE rahatsız oldu!

Türkiye Dimdex 2018 Fuarında gövde gösterisi yaptı. Bayraktar insansız hava aracı satışı ardından Deniz Özel Kuvvetleri eğitim alanının anahtar teslimi projesi, 2 eğitim gemisi ve 17 bot anlaşması da imzalandı. BAE basınında anlaşmalarla ilgili gerçeği yansıtmayan iddialar ortaya atılmaya başlandı. Üssün Türkiye için inşa edildiğini iddia edildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 15-03-2018 18:18 - Güncelleme: 15-03-2018 18:28

Türkiye'nin gelişen savunma sanayisi, Dimdex 2018 savunma fuarında gövde gösterisi yapıyor. Fuar'dan Katar ve Türkiye arasında çok önemli bir imza haberi geldi. MDS Defense Technologies & Construction, Katar için Deniz Özel Kuvvetleri Eğitim alanı inşa edecek.

TÜRKİYE VE KATAR ARASINDA KRİTİK İMZA: Katar'ın Zekreet Bölgesinde yer alacak olan ''BUROQ SPECIAL MARINE OPERATIONS'' eğitim merkezinin anahtar teslimi yapılması işi Qatar Armed Forces (Qatar Silahlı Kuvvetleri - QAF) ile MDS Defense Technologies & Construction arasında Dimdex 2018 Fuarında, Qatar Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Hamad Abdulla A.M. Al Marri ile MDS firması Yönetim kurulu Başkanı İlyas Ayvacı arasında törenle imzalandı.

SORUNSUZ ASKERİ EĞİTİM İÇİN TASARLANDI: Deniz Özel Kuvvetleri Eğitim alanı aynı anda 200 askeri personelin eğitim ihtiyacını sorunsuz ve eksiksiz karşılayacak şekilde tasarlandı.

Yaklaşık 130 dönümlük alanda yer alan belli başlı yapılar:
- Yönetim binası
- 50m Kapalı Atış Poligonu ve simülasyon merkezi
- Çok amaçlı eğitim merkezi
- Meskun mahal eğitim alanı
- Bomba eğitim alanı
- Anti-terör ve yangın eğitimi vermek üzere hazırlanmış kargo gemisi
- Kapalı spor salonu
- Manialı pentatlon eğitim alanı
- Zodyak tekneler için liman
- 200 kişilik asker yatakhanesi
- 50 kişilik subay yatakhanesi
- Yemekhane binası
- Silah ve mühimmat depoları

Tüm tesis birbirine entegre ve merkezi operasyona uyumlu olacak şekilde teknolojik sistemler ile donatıldı.

KATAR VE TÜRKİYE'NİN ORTAKLAŞA YAPACAĞI ÇALIŞMALAR: MDS'nin dizayn kriterlerinin başında, ilerideki ihtiyaçlara cevap verebilecek esnek yapıların tasarlanması, 21. Yüzyılın getirdiği teknolojilerin kullanımı ve kullanım - bakım kolaylıklarının ön planda tutuldu.

Bu Proje ile iki dost ülke Katar ve Türkiye'nin ortaklaşa yapacağı çalışmalarla Katar'ın askeri yapılanmasının uluslararası arenada yer alması amaçlanmakta.

BAE RAHATSIZ OLDU: Katar'la yapılan dev anlaşmalardan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) rahatsız oldu. BAE basınında anlaşmalarla ilgili gerçeği yansıtmayan iddialar ortaya atılmaya başlandı. BAE basını üssün Türkiye için inşa edildiğini iddia etti.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Katar ve Türkiye imzaları attı: BAE rahatsız oldu! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • mergen 15 Mart 2018 19:08 bunlar nasıl müslüman biri digerini çekemiyor.bunlar ebedi abd nin sömürgesinden kurtulamaz.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro