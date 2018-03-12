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Katar katliam planını yayımladı! 'Havaya uçurun'

Katar katliam planını yayımladı! 'Havaya uçurun'

Katar'da 1996 yılında gerçekleşen başarısız darbe girişimine ilişkin Katar yetkilileri yeni bilgi ve belge yayımladı. Yayımlanan son bilgilere göre dönemin Bahreyn Kralı Doha'da çok sayıda bombalı saldırı düzenlemek istemiş.

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Eklenme Tarihi: 12-03-2018 18:40 - Güncelleme: 12-03-2018 18:51

Katar merkezli yayın yapan Al Jazeera haber sitesinde yer alan bilgilere göre 1996 yılında Katar'da başarısız olan darbe girişimi sonrasında dönemin Bahreyn Kralı Hamed bin İsa el Halife darbe girişiminde bulunan komutanlara Doha'da bombalı saldırı düzenlemeleri için talimat verdi.

Doha'da resmi dairelere yönelik gerçekleştirilmesi istenen bombalı saldırılar karşısında Bahreyn Kralı'nın 100 bin Bahreyn dinarı teklif ettiği belirtilirken, dönemin Katar istihbarat raporlarına göre Doha'da çok sayıda bombalı araç bulundu.

Darbe girişiminde bulunan askerlere ilişkin yayımlanan belgelerde ise komuta kademesinde bulunanlara Bahreyn ve Suudi Arabistan pasaportu verildiği ortaya çıktı.

KATAR-SUUDİ ARABİSTAN GERİLİMİ

Başarısız darbe girişimi sonrası ise Doha yönetimi ile Riyad arasında sert görüşmelerin olduğu belirtildi. Firar eden darbecilerin iadesini isteyen Doha yönetimi 1997 yılında Suudi Arabistan'dan darbe girişiminde bulunan komutanlardan birini teslim aldı.

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