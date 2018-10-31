Kaşıkçı'nın nişanlısı cinayet gününü anlattı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, cinayetle ilgili emri verenden uygulayanlara kadar herkesin yargılanması gerektiğini söyledi. Cengiz, Türkiye'nin bu konuda uluslararası arenada yalnız bırakılmaması gerektiğini kaydetti.

Hatice Cengiz, BBC Türkçe'ye Cemal Kaşıkçı cinayetini anlattı. Konsolosluğa girdiği andan Suudi Arabistan'ın cinayeti kabul ettiği ana kadar Cemal Kaşıkçı'nın yaşadığına olan inancını koruduğunu söyleyen Cengiz, ölüm haberi sonrası büyük bir şok yaşadığını söyledi.

Türkiye'nin Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili tüm sorumluluğunu yerine getirdiğini; ancak konunun sadece Türkiye boyutu bulunmadığını belirten Cengiz bu konuda başta Avrupa hükümetleri olmak üzere gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

İşte Cengiz'in BBC Türkçe'den Selin Girit'e verdiği o röportaj;

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda 2 Ekim'de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, BBC Türkçe'ye konuştu.

Cinayette sorumluluğu olan herkesin bir an önce yargı önüne çıkarılmasını umduğunu söyleyen Cengiz, "Emri veren kişiden uygulayanlara kadar herkesin yargılanmasını talep ediyoruz" dedi.

Evlilik hazırlığındayken nişanlısını kaybetmenin üzüntüsünü gözyaşları içinde anlatan Cengiz, "Suudi Arabistan'ın resmi olarak öldürüldüğü açıklamasına kadar Cemal Bey'in öldürüldüğüne kesinlikle inanmıyordum. O gün ben de gerçek anlamda her gün öldüm diyebilirim" diye konuştu.