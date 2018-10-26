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'Kaşıkçı' olayı Avrupa'yı ikiye böldü: Peş peşe açıklamalar!

'Kaşıkçı' olayı Avrupa'yı ikiye böldü: Peş peşe açıklamalar!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Dehşet verici bu olayın açıklığa kavuşması önemli. Kaşıkçı cinayetinin perde arkası aydınlatılana kadar Suudi Arabistan'a silah yok" açıklamasında bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, "Silah satışının Kaşıkçı olayıyla bir ilgisi yok. Bu cinayet aydınlatılsın, gereken yaptırımlar Avrupa düzeyinde alınacaktır" dedi.

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Eklenme Tarihi: 26-10-2018 18:08 - Güncelleme: 26-10-2018 18:08

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nı olayının ardından Riyad yönetimine tepkiler devam ediyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çekya Başbakanı Andrej Babis'le gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "Dehşet verici bu olayın açıklığa kavuşması önemli. Kaşıkçı cinayetinin perde arkası aydınlatılana kadar Suudi Arabistan'a silah yok" açıklamasında bulundu.

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MACRON, MERKEL'DEN FARKLI DÜŞÜNÜYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstanbul'da Suudi gazetecinin öldürüldüğü açıktır. Bu durumu kınıyorum, basın özgürlüğünü savunuyorum. Silah satışının Kaşıkçı olayıyla bir ilgisi yok. Bu cinayet aydınlatılsın, gereken yaptırımlar Avrupa düzeyinde alınacaktır" dedi.

MERKEL AYRICA KRAL SELMAN İLE TELEFONDA DA GÖRÜŞTÜ

Federal Basın ve Enformasyon Dairesinden yapılan açıklamada, Başbakan Merkel’in, bugün Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz ile telefonda görüştüğü belirtildi.

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Şansölye Merkel'in, görüşmede, gazeteci Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesini sert bir şekilde kınadığı ifade edilen açıklamada, olayın tam olarak nasıl cereyan ettiğinin acilen aydınlatılması gerektiğini de vurguladığı aktarıldı.

Açıklamada, "Şansölye, Suudi Arabistan’a hızlı, şeffaf ve inandırıcı bir aydınlatmayı sağlama çağrısında bulundu" ifadelerine yer verildi.

AB'YE ÇAĞRI YAPTILAR

Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Avrupa Birliği’nin (AB) Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümü sonrası Suudi Arabistan’a silah satışını durdurması çağrısında bulunmuştu.

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