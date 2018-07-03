Kartal'da herkes onu aramıştı acı haber geldi

Su alan teknesini tamir etmek için denize atladıktan bir süre sonra kaybolan Serkan Kulaoğlu'nun cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Kartal sahili açıklarında, dün eşi ve çocuğunun da içinde bulunduğu teknenin su alması üzerine tamir için denize atladıktan sonra kaybolan Kulaoğlu'nun cesedine, deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu ulaşıldı.

Dalgıçların yaklaşık 40 metre derinlikte bulduğu Kulaoğlu'nun cesedi, sahile getirildikten sonra Kartal Doktor Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kulaoğlu, dün Kartal sahili açıklarında su alan teknesini tamir etmek için denize atlamış, bir süre sonra da kaybolmuştu.

İhbar üzerine bölgeye giden deniz polisi, Kulaoğlu'nun teknede bulunan eşi ve çocuğunu kurtarmış, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle denizde arama çalışmaları başlatılmıştı.