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Kars'ta okullar tatil mi 19 Şubat valilik kararı

Kars'ta okullar tatil mi 19 Şubat valilik kararı

Kars'ta okullar yarın yani 19 Şubat pazartesi günü tatil mi sorusu meteorolojinin yoğun kar yağışı uyarısının ardından akıllara geldi. Bu gece Kars'ta yoğun kar yağışı görülecek peki Kars'ta yarın, 19 Şubat okullar tatil mi gözler Kars Valiliği kar tatili haberinde.

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Eklenme Tarihi: 18-02-2018 22:40 - Güncelleme: 18-02-2018 22:40

Kars'ta yarın yani 19 Şubat pazartesi okullar tatil mi gözler Kars Valiliği kar tatili haberinde.  19 Şubat okullar tatil mi valilik son kararı ne sorusu meteorolojinin yoğun kar yağışı uyarısından sonra akıllara geldi. Hakkari, Van, Ağrı ve Bitis'te bu gece yoğun kar yağışı bekleniyor kar yağışının hafta boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor Peki yarın yani 19 Şubat pazartesi Van'da Hakkari'de, Ağrı'da ve Bitlis'te okullar tatil mi?

19 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ: Van Bitlis, Hakkari ve Ağrı'da yoğun kar yağışı etkisini gün boyunca artıracak  meteoroloji uyardı. Özellikle gece yarısından sonra kar yağışı etkisini arttıracak. Tipi şeklinde yağacak yoğun kar yağışı nedneiyle Agrı, Van, Hakkari ve Bitlis'te okulların tatil edilmesi bekleniyor. Gözler valiliklerin okullar tatil kararında. 

4 İL İÇİN YOĞUN KAR UYARISI: Bu gece saatlerinden itibaren Ağrı çevrelerinde başlaması beklenen yağmur şeklindeki yağışların, yarın (Pazar) kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, rakımı yüksek ilçeleri ile akşam saatlerinde il merkezinde yoğun kar (30-60 cm) yağışı şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir

194 KÖYE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR:  Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Van ve Hakkari'de bazı yerleşim yerlerine ulaşım sağlanamıyor.

Alınan bilgiye göre, Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Küçükköy mezra yolu çığ tehlikesinden dolayı ulaşıma kapandı. Başkale ilçesinde de 10 mahalle ve 10 mezra yolunda kar ve tipi nedeniyle ulaşım yapılamıyor.

Söz konusu bölgelerde belediye ve İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor.

Hakkari'de de gece başlayan kar, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle il genelinde 61 köy ve 112 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Yolların yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Serhat 18 Şubat 2018 23:43 Karsada var mı tatil?

    CEVAP YAZ 2 0
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