  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Karlov suikastıyla ilgili şok iddia! Altıntaş'ı FETÖ evinde gördüm

Karlov suikastıyla ilgili şok iddia! Altıntaş'ı FETÖ evinde gördüm

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastiyle ilgil davada Karlov'un katiliyle ilgili çok önemli bir bilgi ortaya çıktı. Meğer suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş FETÖ'nün evlerine gidiyormuş

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 08-01-2019 15:43 - Güncelleme: 08-01-2019 15:43

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 kişinin yargılandığı davada, öğle arasına kadar suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş ile aynı polis meslek yüksekokulunda eğitim gören ve 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' ile suçlanan üç sanığın savunması alındı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanıkların kimlik tespitinin tamamlanmasının ardından, olay sırasında suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahından çıkan kurşunlarla yaralanan şikayetçilerden Anıl Değer ve Leyla Gündoğan'ın beyanları alındı. 

Değer, kalçasından ve dizinden yaralandığını, eylemi düzenleyenlerden şikayetçi olduğunu ve davaya katılmak istediğini bildirdi. Sanıklardan Kadir Şamlı, yüksekokuldaki eğitimleri sırasında, davanın da sanıkları arasında bulunan bazı kişilerin çağrısı üzerine gittiği FETÖ'ye ait evde, suikastçı Altıntaş'ı gördüğünü bildirdi.

ŞİKAYETİNİ DİLE GETİRDİ: Leyla Gündoğan da şikayetini dile getirdi ve davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme Başkanı Hüsamettin Otçu, iddianamenin, maktul Andrey Karlov'un eşi Marina Karlova'ya Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği aracılığıyla tebliğ edildiğini bildirdi. Otçu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'nin ıslak imzalı talep yazısı üzerine, büyükelçilik üçüncü katibi aracılığıyla iddianamenin ayrıca Büyükelçiliğe de iletildiğini söyledi.

BYLOCK KAYDINA RASTLANMADI: Otçu, sanıkların ByLock kullanıp kullanmadıklarını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından sorduklarını bildirdi. Otçu'nun verdiği bilgiye göre bazı sanıkların kullandığı belirlenerek tespit ve değerlendirme tutanakları gönderilirken, bazı sanıkların ByLock kullandığı bildirildi, ancak içerikler belirtilmedi. Kimi sanıkların ise ByLock kaydına rastlanmadı.

Kimi sanıklar hakkında değişik mahkemelerde FETÖ kapsamında açılan davaların Karlov suikastı davasıyla birleştirildiğini açıklayan Otçu, sanık savunmalarının tamamlanmaması halinde yarın, perşembe ve cuma günü de duruşmalara devam edeceklerini duyurdu.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Karlov suikastıyla ilgili şok iddia! Altıntaş'ı FETÖ evinde gördüm haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • I.Hakki 08 Ocak 2019 18:09 Masum ve suçsuz Kendisi komşu bir ülkenin elçisi.Asala terör örgütü bir zamanlar yurt dışında bizim elçilerimizi katlettiginde ülkem insani olarak ne kadar üzüntü duydumsa sayin Karlov'a da o kadar üzüldüm.Allah bunun da hesabini bir gün soracaktir.Ailesine sabirlar diliyorim.Arkadan ve kalleşce.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro