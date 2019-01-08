Karlov suikastıyla ilgili şok iddia! Altıntaş'ı FETÖ evinde gördüm

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 kişinin yargılandığı davada, öğle arasına kadar suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş ile aynı polis meslek yüksekokulunda eğitim gören ve 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' ile suçlanan üç sanığın savunması alındı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanıkların kimlik tespitinin tamamlanmasının ardından, olay sırasında suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahından çıkan kurşunlarla yaralanan şikayetçilerden Anıl Değer ve Leyla Gündoğan'ın beyanları alındı.

Değer, kalçasından ve dizinden yaralandığını, eylemi düzenleyenlerden şikayetçi olduğunu ve davaya katılmak istediğini bildirdi. Sanıklardan Kadir Şamlı, yüksekokuldaki eğitimleri sırasında, davanın da sanıkları arasında bulunan bazı kişilerin çağrısı üzerine gittiği FETÖ'ye ait evde, suikastçı Altıntaş'ı gördüğünü bildirdi.

ŞİKAYETİNİ DİLE GETİRDİ: Leyla Gündoğan da şikayetini dile getirdi ve davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme Başkanı Hüsamettin Otçu, iddianamenin, maktul Andrey Karlov'un eşi Marina Karlova'ya Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği aracılığıyla tebliğ edildiğini bildirdi. Otçu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'nin ıslak imzalı talep yazısı üzerine, büyükelçilik üçüncü katibi aracılığıyla iddianamenin ayrıca Büyükelçiliğe de iletildiğini söyledi.

BYLOCK KAYDINA RASTLANMADI: Otçu, sanıkların ByLock kullanıp kullanmadıklarını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından sorduklarını bildirdi. Otçu'nun verdiği bilgiye göre bazı sanıkların kullandığı belirlenerek tespit ve değerlendirme tutanakları gönderilirken, bazı sanıkların ByLock kullandığı bildirildi, ancak içerikler belirtilmedi. Kimi sanıkların ise ByLock kaydına rastlanmadı.

Kimi sanıklar hakkında değişik mahkemelerde FETÖ kapsamında açılan davaların Karlov suikastı davasıyla birleştirildiğini açıklayan Otçu, sanık savunmalarının tamamlanmaması halinde yarın, perşembe ve cuma günü de duruşmalara devam edeceklerini duyurdu.