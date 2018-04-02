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Karlov suikastinde Gülen ve Uslu için yakalama kararı

Karlov suikastinde Gülen ve Uslu için yakalama kararı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında Fethullah Gülen, Emre Uslu ve Şerif Ali Tekalan'ın da aralarında olduğu 8 kişi hakkında yakalama çıkarıldı.

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Eklenme Tarihi: 02-04-2018 10:11 - Güncelleme: 02-04-2018 10:11

RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında Fethullah Gülen, Emre Uslu ve Şerif Ali Tekalan'ın da aralarında olduğu 8 kişi hakkında yakalama çıkarıldı.

"GÜLEN'İN TALİMATI DOĞRULTUSUNDA"... Habertürk'ün aktardığı habere göre, Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı'nın yürüttüğü soruşturmada sona doğru yaklaşılırken önemli bir gelişme yaşandı. Suikastın Fethullah Gülen'in talimatları ve örgütün amaçları doğrultusunda gerçekleştirildiğini değerlendiren savcılık, mahkemeye 8 yönetici hakkında yakalama kararı çıkarılması talebinde bulundu. 

KİMLER HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKTI: Hakimlik, Gülen ile birlikte Şerif Ali Tekalan, Emre Uslu, Cengiz Özkan, Cemal Karata, Hamza Sevinç, Temel Alsancak ve Murat Tokay hakkında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve terör amaçlı tasarlayarak kasten insan öldürme suçlarından tutuklama ve yakalama kararı verdi.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 3'ü polis olmak üzere 7 kişi tutuklanmıştı. Büyükelçi Karlov, Mevlüt Mert Altıntaş tarafından 19 Aralık 2016'da Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışında öldürülmüştü.

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