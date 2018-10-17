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'Karım kayboldu' diye polise gitti, kurnazlığı elinde patladı

'Karım kayboldu' diye polise gitti, kurnazlığı elinde patladı

ISPARTA’da karısını öldüren kamyoncu, kayıp ilanı için polise başvurunca gerçek ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 17-10-2018 14:59 - Güncelleme: 17-10-2018 14:59

Isparta’da 2 gün önce öldürdüğü eşi için kayıp ilanı vermek için emniyete giden kamyon şoförünün çelişkili ifadelerinden şüphelenen polis cinayeti ortaya çıkardı.

KARISINI ÖLDÜRDÜ KAYIP İLANI VERDİ
Edinilen bilgiye göre, Isparta’da kamyon şoförlüğü yapan 23 yaşındaki F.T, 15 Ekim'de eşi Ümmühan T.'yi (22) boğarak öldürdükten sonra, cesedi Keçiborlu-Dinar yolundaki boş alana attı. Olaydan bir gün sonra Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne giden F.T. polise ‘karım kayboldu’ diyerek, kayıp müracaatında bulundu.


CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Bu sırada çelişkili ifadeler veren F.T.’nin durumundan şüphelenen polis, yaptığı sorgulama sonucu cinayeti itiraf ettirdi.

CESEDİ NEREYE ATTIĞINI GÖSTERDİ
Daha sonra cesedi attığı yeri polise gösteren şüphelinin gözaltına alınarak jandarma ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

CİNAYETİN SEBEBİ BELLİ DEĞİL
Öte yandan, cinayetin nedeni kesin olarak bilinmezken, aldatma şüphesi ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

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Kaynak : İHA

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