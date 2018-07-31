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Karar verildi bakan ve vekil maaş farkları halka dağıtılacak

Karar verildi bakan ve vekil maaş farkları halka dağıtılacak

KKTC’de dövizin hızlı artışına paralel enflasyondaki artış nedeniyle memur ve emeklilerin alacağı yüzde 12.11’lik farkı, ‘Çok alana çok, az alana az zam’ tartışması çıkardı. Maliye Bakanı Serdar Denktaş, koalisyon hükümeti ortaklarından bir partinin “Maaş farklarını hayır kurumlarına bağışlama’ kararı sonrasında parlamentodaki 50 milletvekili ile dışarıdan bakanın maaş farklarının yıl sonuna kadar kamuda en düşük maaş alan 1453 kişiye dağıtılacağını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 31-07-2018 17:23 - Güncelleme: 31-07-2018 17:23

KKTC’de dövizdeki hızlı artış, akaryakıt ve elektriğe gelen peş peşe yüksek oranlı zamlar gündemin birinci maddesi. Memur ve emeklilerin Temmuz maaşlarında gereken hayat pahalılığı farkı da yüzde 12.11 oldu. Hayat pahalılığı farkını yarın maaşlara yansıtmayı planlayan KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş, koalisyon hükümeti ortaklarından Halkın Partisi’ne mensup 9 milletvekilinin 1700 liraya ulaşan hayat pahalılığı farkını hayır kurumlarına bağışlayacağını açıklamasıyla zor durumda kaldı.

1453 MEMURA 50 LİRA VEKİL FARKI

Denktaş, 50 sandalyeli parlamentoda 27 milletvekiliyle iktidarda bulunan 4 siyasi parti ile görüşerek, tüm milletvekillerin maaş farklarını kesme kararı aldı.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, basın toplantısı düzenleyerek 50 milletvekili ve dışarıdan atanan bir bakanın yüzde 12.11’lik hayat pahalılığı farkının kamuda en düşük maaş alan 1453 kişiye paylaştırılacağını ve düşük maaşlı her memura ortalama 50 lira düşeceğini söyledi. Denktaş, kişisel olarak bu karara karşı olduğunu belirtti ve “Az maaş alanın az artış, fazla artış alanın da fazla artış aldığı konusu sıklıkla basın ve muhalefet tarafından gündeme taşınıyor. Hükümetin kendi içinde de bu konuyu tartıştı. Milletvekillerinden kesilecek hayat pahalılığı farkını düşük maaşlılara Cuma günü dağıtacağız” dedi. Denktaş, kararı alırken, muhalefet partilerine sormadığını da sözlerine ekledi.

Maliye Bakanı Denktaş, milletvekili maaşlarından kesintiyi açıklarken bir yandan da benzine 10 kuruş, dizel yakıta da 5 kuruş yeni zam yapıldığını duyurdu.

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