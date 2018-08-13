Karar çıktı: Dev şirketin ortaklarının cezası kesildi!

AYDIN 2. Ağır Ceza Mahkemesince Gençlik Merkezi Fethi Sekin Duruşma Salonu'nda görülen davanın karar duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, örgüt üyesi olmadıklarını ileri sürererk beraat ve tahliyelerini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 74 sanıktan 63'üne, "silahlı terör örgütüne üye olma ve silahlı terör örgütüne yardım" suçlarından 2 yıl 1 ay ila 12 yıl arasında değişen hapis cezası verdi. Tutuksuz yargınlanan 11 sanık beraat etti.

Heyet, tutuklu sanıktan 11'inin tahliyesine ve 7'sinin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

TUTUKLAMA DA ÇIKTI

Mahkeme tarafından 7 yıl 6 ay hapis cezası alan tutuksuz sanık Ergin Ekimci'nin tutuklanması yönünde karar çıktı.

Öte yandan Uğur Şirketler Grubu ortaklarından tutuksuz sanıklar Zeynel Abidin Takmaklı ve kardeşi Muhammet Celali Takmaklı'ya örgüt üyeliğinden 7 yıl 6'şar ay hapis cezası veren heyet, sanıkların yaş ve sağlık durumundan dolayı adli kontrol şartı hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

Hakkındaki deliller tamamlanmayan 2'si tutuklu 34 sanığın dosyası ise önceki duruşmalarda tefrik edilmişti.