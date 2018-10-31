Karamollaoğlu'ndan Melih Gökçek sorusuna bomba yanıt!

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ''Bakanlıklar önceki gibi çok büyük önem taşımıyor. Çünkü her şey Sayın Cumhurbaşkanı’nın iki dudağının arasında. 'Sen git başkası gelsin' denildiği zaman gidiliyor, kimi isterse o geliyor. Kimsenin de 'sen bunu yapamazsın, olmaz, neden böyle yapıyorsun?' diye sorma hakkı yok. Çünkü tek yetkili o'' dedi.

GÖKÇEK’İN ADAYLIĞI

Bir gazetecinin “MHP'nin Ankara adaylığı için Melih Gökçek, İstanbul adaylığı için de Bedrettin Dalan'ın ismi geçiyor. Bunları nasıl değerlendirirsiniz?'' sorusuna Karamollaoğlu, ''Ben şahsi polemiklere girmeyi doğru bulmuyorum. Melih Bey bizim arkadaşımız. Bizim saflarımızda da belediye başkanlığı yaptı. Rahmetli Özal zamanında Keçiören Belediye Başkanlığı yaptı. Ancak bir gerçek var ki; Tayyip Bey yola çıktığı, beraber ıslandığı arkadaşlarının içinde kendisine hafiften de olsa tavır koyan kimseyi yanında bulundurmak istemiyor'' şeklinde cevap verdi.

HÜKÜMETE TEBRİK

Karamollaoğlu, yeni Havaalanı ile birlikte Türkiye'nin özellikle uluslararası bir kavşak haline geldiğini ve bundan dolayı iktidarı tebrik ettiklerini belirtti.

'DIŞ BORCUMUZ TAHMİNLERİMİZİN ÇOK ÜZERİNDE'

Türkiye’nin dış borcunun tahminlerin üzerinde olduğunu belirten Karamollaoğlu, “Biz, yatırım dediğimiz zaman paranın toprağa gömülmesine şahit oluyoruz. Köprüler, tüneller, yollar yapılıyor, havaalanları inşa ediliyor. Ama para toprağa gömülüyor, betona gömülüyor. Ama biz üretim dediğimiz zaman herkes sus pus. Bu havaalanın inşasıyla ciddi miktarda bir döviz gelişinin olduğu ifade ediliyor. Memnuniyet duyarız, çünkü çok ciddi bir döviz açığımız var. Dış borcumuz tahminlerimizin çok üzerinde. Aslında bunların üstesinden gelebilmemiz için bizim üretime dönük yatırımlara ihtiyacımız var'' dedi.

'CUMHURBAŞKANININ KARARLARINA İTİRAZI HARAM SAYAN FETVALAR ÇIKIYOR'

Bakanlıkların önceki gibi çok büyük önem taşımadığını söyleyen Karamollaoğlu, “Çünkü her şey Sayın Cumhurbaşkanı’nın 2 dudağının arasında. ‘Sen git başkası gelsin' denildiği zaman gidiliyor, kimi isterse o geliyor. Kimsenin de ‘sen bunu yapamazsın, olmaz, neden böyle yapıyorsun?' diye sorma hakkı yok. Çünkü tek yetkili o. Şimdi bazı rektörler de fetva vermişler. Artık cumhurbaşkanının verdiği kararlara itiraz etmeyi haram sayan fetvalar da çıkıyor. Rektörler bu kafadaysa, Türkiye'nin ayağa kalkması herhalde pek o kadar mümkün olmaz kanaatindeyiz'' diye konuştu.