Karamollaoğlu'dan Cihangir İslam çıkışı! FETÖ'yle...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Ankara'da bir otelde düzenlenlediği, İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısı'nda konuştu. Karamollaoğlu, TBMM'de yaptığı konuşma sonrası her kesimden tepki alan Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam'a sahip çıkarak şunları söyledi;

"Hayatı boyunca FETÖ ile bir kere bile yan yana gelmemiş bir insanı, FETÖ ile yıllar boyu iş tutmuş insanların darbeci diye eleştirmesi akla mantığa sığar mı? 15 Temmuz gecesi daha cumhurbaşkanı çağrı yapmandan sokağa çıkan ve sabaha kadar darbecilerle mücadele eden bir insanın bu duruşu aşağılaması akla mantığa sığar mı? Biz biliyoruz ki burada mesele Cihangir Bey’in hakikatin tarafında tavizsiz bir şekilde duruyor olmasıdır. Ve hakikati en gür seda ile haykırıyor olmasıdır. Hakikati baskı ve tahakkümle susturabileceğini zannedenlere sesleniyorum! Yanılıyorsunuz, hakikatin er yada geç ortaya çıkmak gibi bir özelliği vardır."

NE OLMUŞTU: İslam, TBMM'nin 31 Ekim 2018 günkü 12. birleşiminde yaptığı konuşmada, "Ortada bir çatışma varsa bu illa doğru ile yanlışın çatışması değildir, doğru ile yanlış çatışır, yanlış ile yanlış da çatışır; batıl ile batıl da çatışır. 15 Temmuz akşamı iki batılın çatışmasını seyrettik biz bu ülkede. Siz kadir kıymet bilmez, siyaseten nankörsünüz. 15 Temmuz bahane, bütün muhaliflerinizi, hakkı söyleyenleri, zulmünüzü yüzünüze söyleyenleri tasfiye ediyorsunuz." ifadelerini kullanmıştı.