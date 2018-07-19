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Karamollaoğlu Erdoğan'a hak verdi! Mümkün değil

Karamollaoğlu Erdoğan'a hak verdi! Mümkün değil

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘Erdoğan’a hakaret’ davasıyla ilgili “Eleştiri, hakaret boyutuna ulaşırsa bu en azından siyasi nezakete ve uzlaşma kültürüne zarar verir. Bunu tasvip etmemiz mümkün değil'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 19-07-2018 09:23 - Güncelleme: 19-07-2018 09:23

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘Erdoğan’a hakaret’ davası açılmasına neden olan ‘Tayyipler Alemi’ karikatürü için “Eleştiri, hakaret boyutuna ulaşırsa bu en azından siyasi nezakete ve uzlaşma kültürüne zarar verir. Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden kişiler hakkında kültür ve geleneklerimizle bağdaşmayan karikatür ve ifadeleri tasvip etmemiz de mümkün değildir” dedi.

Karamollaoğlu, 24 Haziran gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı arayarak tebrik eden ve Erdoğan’ın Beştepe’deki sarayda düzenlediği törene katılan tek muhalefet lideri.
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Yeni Akit’in aktardığına göre, Karamollaoğlu, demokrasilerde eleştirinin ‘en doğal hak’ olduğunu ancak ‘Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden kişiler hakkında kültür ve geleneklerle bağdaşmayan karikatür ve ifadelerin tasvip edilemeyeceğini’ söyledi.

Yazılı bir açıklama yapan SP lideri şöyle dedi: “Saadet Partisi olarak, şiddete bulaşmadığı sürece düşünce ve ifade hürriyetinin en geniş manada kullanılabilmesi gerektiği inancındayız. Bu özgürlüğün kullanımında en önemli kıstaslardan diğeri ise eleştirinin hakaret içermemesidir. Demokrasilerde eleştiri en doğal haktır. Lakin eleştiri, hakaret boyutuna ulaşırsa bu en azından siyasi nezakete ve uzlaşma kültürüne zarar verir.

BU İFADELERİ TASVİP ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL: Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden kişiler hakkında kültür ve geleneklerimizle bağdaşmayan karikatür ve ifadeleri tasvip etmemiz de mümkün değildir. Özetle, düşünce ve ifade hürriyetini, şiddet ve hakaret içermediği sürece, sonuna kadar destekliyoruz. Ülke olarak bu kadar yoğun problem içerisindeyken yeni gerginlik ve kutuplaşmalara neden olacak polemiklerden uzak durulması hususunu herkese tavsiye ediyoruz.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • çakır 19 Temmuz 2018 10:16 la bi susss.sen git chp,ye

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