Karabük'te laf atma kavgası: 1 yaralı, 4 gözaltı

KARABÜK’te, evinin balkonunda kendisine laf atıldığını iddia eden kadının yakınları, Halit G.'ye (36)’ye saldırdı. Bıçaklı muşta ve sopanın kullanıldığı kavgada Halit G., yaralanırken kadının babası, annesi ve 2 kardeşi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin balkonunda oturan ve ismi öğrenilemeyen genç kadın kendisine laf atıldığı gerekçesiyle cep telefonuyla yakınlarını aradı. Kadının yakınları evin önündeki Halit G.’ye saldırdı. Bıçaklı muşta ve sopanın da kullanıldığı kavgaya bölgede uygulama noktasındaki trafik polisi ekipleri müdahale etti. Takviye gelen diğer polis ekiplerininde müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Hafif yaralanan Halit G., polis otosuyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Kendisine laf atıldığını iddia eden kadının annesi, babası ve 2 erkek kardeşi gözaltına alındı.