Kar Group'tan yıl sonuna kadar 180 milyon liralık yatırım

Kar Group'tan yapılan açıklamaya göre, yıl sonuna kadar toplam 180 milyon liralık yatırımı hayata geçirecek Kar Group, Pendik'te inşa ettiği Edonia Garden projesinde sona yaklaştı.

Agrega, kireç, hazır beton, asfalt, prefabrik beton elemanları ve Karkim yapı kimyasalları üretimlerini gerçekleştiren şirket, yol müteahhitliği ve hafriyatçılık faaliyetlerinde de bulunuyor.

Kar Yapı çatısı altında geçen yıl inşaat sektörüne adım atan şirket, İstanbul'daki ilk projesi Edonia Garden'i ödeme kolaylıklarıyla satışa sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kar Group Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Üçüncü, Elazığ OSB 5. bölgede 13 bin 200 metrekare alan içinde planlanan Karkim Yapı Kimyasalları fabrikasında yatırımın sonuna geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Gelecek yıl itibarıyla üretime geçmeyi planladığımız fabrikamızın üretim gamında sıva yalıtımı, su yalıtımı, onarım ve güçlendirme, mastikler ve yardımcı ürünler, zemin uygulamaları, beton ve harç katkıları, restorasyon harçları olmak üzere 250'yi aşkın ürünümüz bulunuyor. Öte yandan Bursa'nın Kayapa bölgesinde çevreye duyarlı olarak hayata geçirdiğimiz agrega ve beton tesislerinin yatırımı ise 40 milyon TL'yi buldu. Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'de benzer yatırımları hayata geçirmek üzere fizibilite çalışmalarımız sürüyor. Yıl sonuna kadar grup olarak 180 milyon liralık yatırımı hayata geçirmiş olacağız."

Edonia Garden projesinde örnek daire tamamlandı

Şenol Üçüncü, yap-sat olarak inşa ettikleri Edonia Garden projesinde kaba inşaatı bitirdiklerini ve örnek daireyi de tamamladıklarını belirterek, peşinde 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla 36 ay sıfır faizle sunulan projenin 2019'da teslim edilmesinin planlandığını bildirdi.

Üçüncü, arsa payı hariç 120 milyon lira yatırım değeriyle hayata geçen projeyi uygun şartlarda satışa sunmaya devam ettiklerini, projenin 10'ar katlı, 4 blokta 388 adet konut ve 12 adet ticari üniteden oluştuğunu aktardı.

Üçüncü, "Metrekare büyüklükleri brüt 62,49 metrekare ila 147,41 metrekare arasında değişen 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerden meydana gelen proje, geniş sosyal donatı ve spor alanlarına sahip bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Edonia Garden projesinde, 9 dönüm peyzaj ve açık alan, açık yüzme havuzu, çocuk havuzu, basketbol sahası, fitness center, hamam, sauna, buhar odası, kapalı ve açık çocuk oyun alanları, kafeterya, süs havuzları ve yürüyüş yolları bulunuyor.

Proje, iki katlı otopark ve her daireye özel bir araçlık alan imkanıyla da dikkati çekiyor. Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne 1,5 kilometre, Sabiha Gökçen Havalimanı'na 3 kilometre, 70 dönüm üzerine yeni yapılacak olan Gedik Üniversitesi kampüsüne 500 metre ve hızlı feribota ise 7 kilometre uzaklıkta yer alıyor.