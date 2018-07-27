  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Kanlı ay tutulması nedir nasıl olur felaket habercisi mi?

Kanlı ay tutulması nedir nasıl olur felaket habercisi mi?

Aylar öncesinden konuşulmaya başlayan 2018 Kanlı Ay Tutulması kehanetleri ile birlikte geliyor. Bir takım grupların ürettiği komplo teorileri tüyler ürperten cinsten. Kanlı Ay Tutulması'nın etkileri nasıl olacak merakla bekleniyor. Ayrıca Kanlı Ay Tutulması, Türkiye'den net olarak izlenecek.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 27-07-2018 11:49 - Güncelleme: 27-07-2018 11:49

2018 yılına girdiğimizden beri en çok merak edilen olaylardan biri, Kanlı Ay Tutulması. 100 yılın en uzun gök olayı olması beklenen Kanlı Ay Tutulması, beraberinde kehanetlerini ve komplo teorlerini de getiriyor. 

KANLI AY TUTULMASI NEDİR? 

Kanlı Ay Tutulması, Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlıkta bırakması ile tam Ay Tutulması'nın yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu sebeple Ay kırmızı renk görünür. Normalde Ay, Dünya etrafındaki turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 gün içinde de döngüsünü gerçekleştirir. "Kanlı Ay" sadece Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında gerçekleşebilir.

KANLI AY TUTULMASI 2018 KEHANETLERİ NELER?

Kanlı Ay Tutulması öncesinde kehanetleri geldi. Bir grup Hristiyan'ın bir araya gelmesi ile oluşan Endtime Ministries topluluğu ise, İncil'de yer alan bazı kehanetlere dayanarak kıyameti bekliyor. Var olan inanca göre son 2000 yılda gerçekleşen bütün "Kanlı Ay Tutulmaları" beraberinde büyük felaketler getirdi. Endtime Ministeries başkanı Irvin Baxter "İncil bize son 2000 yılda gerçekleşen bütün 'Kanlı Ay Tutulmaları'nın büyük felaketlere yol açtığını öğretti. Bu seferki tutulma son 2000 yılın en büyük kehanetlerinden birine sahip. Dünya'yı büyük felaketler bekliyor." diyor.

Kanlı Ay Tutulması kapıya dayandı! Dünyanın sonu mu geliyor?Kanlı Ay Tutulması kapıya dayandı! Dünyanın sonu mu geliyor?Kanlı Ay Tutulması kapıya dayandı! Dünyanın sonu mu geliyor?Kanlı Ay Tutulması kapıya dayandı! Dünyanın sonu mu geliyor?HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 Tabii ki "Küresel Kaos”u uyandıran YouTube videolarının da etkisini unutmamak gerek. "Kanlı Ay" 27- 28 Temmuz 2018'de ortaya çıkacak ve yaklaşık bir buçuk saat sürecek. Aynı zamanda 21'inci yüzyılın en uzun ay tutulması da olacak.

KANLI AY TUTULMASI DEPREM Mİ GETİRECEK?

Hollandalı deprem araştırmacısı Frank Hoogerbeets, kişisel sitesinde bu tutulmanın Dünya'daki tektonik plakaları harekete geçireceğini iddia etti. Bu hareketlenmenin 6 ilâ 8 büyüklüğünde depremlere neden olacağı öngörülüyor. Hristiyanların kutsal kitabı İncil'de ise “Ay kan rengine bürününce felaket alametleri başlayacak” deniyor.
 Bakalım insanlar korkularında ve kehanetlerinde gerçekten haklılar mı? Beraber göreceğiz.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Kanlı ay tutulması nedir nasıl olur felaket habercisi mi? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro