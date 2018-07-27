Kanlı ay tutulması nedir nasıl olur felaket habercisi mi?

2018 yılına girdiğimizden beri en çok merak edilen olaylardan biri, Kanlı Ay Tutulması. 100 yılın en uzun gök olayı olması beklenen Kanlı Ay Tutulması, beraberinde kehanetlerini ve komplo teorlerini de getiriyor.

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Kanlı Ay Tutulması, Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlıkta bırakması ile tam Ay Tutulması'nın yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu sebeple Ay kırmızı renk görünür. Normalde Ay, Dünya etrafındaki turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 gün içinde de döngüsünü gerçekleştirir. "Kanlı Ay" sadece Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında gerçekleşebilir.

KANLI AY TUTULMASI 2018 KEHANETLERİ NELER?

Kanlı Ay Tutulması öncesinde kehanetleri geldi. Bir grup Hristiyan'ın bir araya gelmesi ile oluşan Endtime Ministries topluluğu ise, İncil'de yer alan bazı kehanetlere dayanarak kıyameti bekliyor. Var olan inanca göre son 2000 yılda gerçekleşen bütün "Kanlı Ay Tutulmaları" beraberinde büyük felaketler getirdi. Endtime Ministeries başkanı Irvin Baxter "İncil bize son 2000 yılda gerçekleşen bütün 'Kanlı Ay Tutulmaları'nın büyük felaketlere yol açtığını öğretti. Bu seferki tutulma son 2000 yılın en büyük kehanetlerinden birine sahip. Dünya'yı büyük felaketler bekliyor." diyor.

Kanlı Ay Tutulması kapıya dayandı! Dünyanın sonu mu geliyor? HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

Tabii ki "Küresel Kaos”u uyandıran YouTube videolarının da etkisini unutmamak gerek. "Kanlı Ay" 27- 28 Temmuz 2018'de ortaya çıkacak ve yaklaşık bir buçuk saat sürecek. Aynı zamanda 21'inci yüzyılın en uzun ay tutulması da olacak.

KANLI AY TUTULMASI DEPREM Mİ GETİRECEK?

Hollandalı deprem araştırmacısı Frank Hoogerbeets, kişisel sitesinde bu tutulmanın Dünya'daki tektonik plakaları harekete geçireceğini iddia etti. Bu hareketlenmenin 6 ilâ 8 büyüklüğünde depremlere neden olacağı öngörülüyor. Hristiyanların kutsal kitabı İncil'de ise “Ay kan rengine bürününce felaket alametleri başlayacak” deniyor.

Bakalım insanlar korkularında ve kehanetlerinde gerçekten haklılar mı? Beraber göreceğiz.