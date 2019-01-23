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Kan donduran olay: Plastik bidonda bebek cesedi!

Kan donduran olay: Plastik bidonda bebek cesedi!

DENİZLİ’nin Sarayköy ilçesinde plastik bir bidon içerisinde bebek cesedi bulundu. Plastik bidonun içerisinde çıkarılan bebeğin cesedi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 23-01-2019 18:39 - Güncelleme: 23-01-2019 18:39

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde plastik bidon içinde araziye atılmış bebek cesedi bulundu. Göbeğindeki klipsten hastanede doğduğu belirlenen ve en az 3 ay önce öldüğü sanılan bebeğin cinsiyeti, cesedin çürümüş olması nedeniyle belirlenemedi. Bebeğin ölüm nedeni ise otopsi ile ortaya çıkacak. Jandarma, bebeğin annesi ile cesedini araziye atanları belirlemek için çalışma başlattı.

Sarayköy ilçesi Yakayurt Mahallesi yakınındaki arıtma tesisi yanında bulunan tarla kenarında sürü otlatan çobanlar, bir plastik bidon içinde bebek cesedi olduğunu fark etti. Durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen Sarayköy İlçe Jandarma Karakolu ekipleri, çevrede inceleme yaptı. Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi de bebeğin cesedinin bulunduğu yerde delil araması yaptı. Yapılan incelemelerin ardından bebek cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Prematüre olarak dünyaya geldiği sanılan bebeğin en az 3 ay önce yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Göbek bağındaki klipsten hastanede doğduğu belirlenen bebeğin annesi ile araziye atanların tespiti için çalışma başlatıldı. Bebeğin cinsiyeti, çürüdüğü için belirlenemedi.

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