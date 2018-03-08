Kan donduran infaz ortaya çıktı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Hisar Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda, dolaşanlar, dere içinde ceset görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, başından beline kadar çuval geçirilen, elleri ve ayakları iple bağlı cesedi gördü.

Ekipler, cansız bedenin, 2 gün önce kaybolduğu bildirilen Ersan Erduru’ya ait olduğunu tespit etti. Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın arama- kurtarma ekibi, bıçakla öldürüldüğü belirlenen Erduru’nun cesedini dereden çıkardı. Erduru’nun cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Ersan Erduru’nun kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünün belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.