  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Kan donduran infaz ortaya çıktı

Kan donduran infaz ortaya çıktı

DENİZLİ’nin Merkezefendi ilçesinde, 2 gün önce kaybolduğu bildirilen Ersan Erduru (29), dere içinde, elleri ve ayakları bağlı olarak bıçakla öldürülmüş halde bulundu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 08-03-2018 18:15 - Güncelleme: 08-03-2018 18:15

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Hisar Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda, dolaşanlar, dere içinde ceset görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, başından beline kadar çuval geçirilen, elleri ve ayakları iple bağlı cesedi gördü.

Ekipler, cansız bedenin, 2 gün önce kaybolduğu bildirilen Ersan Erduru’ya ait olduğunu tespit etti. Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın arama- kurtarma ekibi, bıçakla öldürüldüğü belirlenen Erduru’nun cesedini dereden çıkardı. Erduru’nun cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Ersan Erduru’nun kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünün belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Kan donduran infaz ortaya çıktı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro