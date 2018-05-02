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Kan donduran detay telefondan çıktı! Bakan'ı ele geçireceklerdi

Kan donduran detay telefondan çıktı! Bakan'ı ele geçireceklerdi

SAMSUN 'da 15 Temmuz darbe girişimine yönelik soruşturmalar kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda görevli iki üst düzey ismin darbe girişimi gecesi yaptıkları şok yazışmalar ele geçirildi. Yazışmalarda Faruk Çelik'le ilgili hain plan anlatılıyor.

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Eklenme Tarihi: 02-05-2018 11:08 - Güncelleme: 02-05-2018 11:08

Yazışmalarda Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’i ele geçirmeyi planladıkları anlaşılan darbeciler, bakanın yerini tespit ettikten sonra yanındaki korumaların durumunu soruyor.

Darbecilerden biri 'Üç tanesi bizden' cevabını veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öldürülüp öldürülmediğini soran darbeci, diğer darbeciden 'Abiler öldürüleceğini söylediler' cevabını alıyor.

Samsun'da 15 Temmuz darbe girişimine karşı yürütülen bir soruşturma kapsamında tutuklanan eski polis memuru Y.A'nın telefonunun Emniyet tarafından yapılan dijital incelemesi neticesinde darbe gecesi yapılan Whatsapp görüşmelerinin kayıtlarına ve bazı yazışmalara ait fotoğraflara ulaşıldı.

Fotoğraftaki kayıtlardan birinde o akşam ele geçirilmeye çalışılan Bakan Faruk Çelik’e yönelik eylem planları da var. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki soruşturma dosyasına giren kayıtların detayları darbecilerin o akşam ne kadar gözü dönmüş bir şekilde hareket ettiğini de gösteriyor.

KORUMALARI BİZDEN

15 Temmuz akşamı darbe girişiminin hemen başında, saat 21.03'te başlayan yazışma şöyle:

X: 'Ben yakındayım ama bakan burada değil!'

Y: 'Haberim var, yerini öğrendik.

X: 'Korumalar nasıl olacak?'

Y: 'Üç tanesi bizden...'

X: 'Abi emin misin, bak ses seda yok, boşa düşmeyelim'

Y: 'Bundan sonra bana 'bakanım' de :)

X: 'Tamam sayın bakanım, bu Faruk p..inden kurtulalım yeter. (Cumhurbaşkanı) Kesin öldü mü?

Y: 'Abiler öldürüleceğini söylediler...'

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 02 Mayıs 2018 11:59 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda görevli iki üst düzey ismin darbe girişimi gecesi yaptıkları şimdi ortaya çıkıyor...Ben devletime güvenmek istiyorum! Bu devletin istihbarat elemanları görevlerini yeterince ciddiyetle yapmadılar ki bu rezillikler yaşandı...

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KİMDİR ?
Faruk Çelik
FARUK ÇELİK KİMDİR?

Bakanlık görevlerinde bulunan siyasetçi Faruk Çelik, 17 Ocak 1956'da Artvin Yusufeli'nde doğdu. Babasının adı Yaşar, annesinin adı Hedise'dir. Bursa Yüksek İslam Enstitüsü'nü bitiren Faruk Çelik, Yıldız

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