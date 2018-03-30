Kalamış Paysage Restaurant‘da eğlence devam ediyor

Usta Sanatçı Mustafa Keser ve Fatih Ürek sevenleri için İstanbul'da sahne alıyor. Kalamış Paysage Restaurant‘da bu akşam Türk Sanat Müziğinin usta ismi Mustafa Keser canlı muhteşem performanslarıyla hayranlarına doyumsuz bir gece yaşatacak.Kalamış Paysage Restaurant‘da yarın akşam ise Fatih Ürek en sevilen şarkıları ve muhteşem sahne performansları sahne alacak. Eğlence ve müziğin tadına varmak isteyenleri 30 Mart ve 31 Mart akşamı için Kalamış Paysage Restaurant‘a bekliyoruz...