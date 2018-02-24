Kalacak yeri olmadığı için evine aldı başına bela oldu

Beyoğlu'nda bir kadının evinin kapısını tekmeleyip içeri girmeye çalışan iki kişiyi mahalleli önce dövdü sonra da polise teslim etti.

Olay, Perşembe günü Kocatepe Mahallesi'nde öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre; Burcu Varol, A.I.'yı kalacak yeri yok diye evine aldı. Yaklaşık bir ay evinin kapılarını A.I.'ya açan Burcu Varol, eşyalarının kaybolduğunu fark edince A.I.'yı evden çıkardı. A.I. birkaç gün sonra yanında getirdiği bir kişi ile Varol'un kapısına dayandı. Kapıyı tekmeleyip zorlayan A.I. daireye girmeye çalıştı.

"İMDAT" ÇIĞLIĞINA MAHALLELİ KOŞTU

Mahalleli cama çıkan Burcu Varol'un "İmdat" çığlıklarına koştu. Bu sırada evin camını da kıran A.I. ve yanındaki kişi mahalleli tarafından sokakta dövüldü. İhbar üzerine polis A.I. ile yanındaki kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

KAPIYI TEKMELEYİP EVİME GİRMEYE ÇALIŞTI

Burcu Varol, "Ruh hastası, manyak bir arkadaş geldi benim evime girmeye çalıştı. Kapımı tekmeleyip durdu. Mahalleliye seslendim, gelip buradan aldılar sonra camımı kırdı. Daha önce kalacak yeri yok diye ben ona kapımı açmıştım ama hırsızlık yapınca evden çıkardım ve bir daha eve almadım" diye konuştu. Şikayetçi olacağını söyleyen Varol polis aracına binerek polis merkezine gitti.

  • Güncel 24 Şubat 2018 13:07
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Kalacak yeri olmadığı için evine aldı başına bela oldu videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro