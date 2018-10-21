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Kaktüs bakımı nasıl yapılır?

Kaktüs bakımı nasıl yapılır?

Evinizdeki kaktüslerin bakımını doğru yaptığınıza emin misiniz? elmaelma.com'un sizin için hazırladığı kaktüs bakımı haberi evdeki bitkilerinizi canlandıracak türden.

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Eklenme Tarihi: 21-10-2018 04:30 - Güncelleme: 21-10-2018 04:30

Kaktüs bitkisi çok fazla dikenli ve değişik şekillerde olan bir bitki türüdür. Kaktüs her ortama uyum sağlayabildiği için bakımı çok kolaydır. Kaktüs bakımı ile ilgili her şeyi elmaelma.com'un haberinden öğrenebilirsiniz. İşte kaktüs bakımının püf noktaları...

Ortam ısısı: Kaktüs bitkisi çöl bitkisi olduğundan ısıya karşı oldukça dayanıklı bir bitki türüdür.  Bu nedenle kaktüs bitkinizi direk güneş alan alanlarda bakmanız gerekir. Ayı zamanda kaktüs bitkisi soğuk havalara karşı hassas bir bitki değildir. Bu nedenle soğuk havalarda ortam ısısını arttırmanıza gerek yoktur. Ancak güneşli günlerde, güneş görmesini sağlamanız bitkinizin yararına olacaktır.

Sulama: Kaktüs bitkisi çok fazla suya ihtiyaç duyan bir bitki değildir. Sulama işlemini gerçekleştireceğiniz zaman toprağını parmağınızla test edebilirsiniz. Eğer toprak çok fazla kurumuşsa sulayabilirsiniz. Kaktüs bitkisinin toprağının çok kuruduğu zamanlar genellikle kavurucu sıcakların olduğu yaz mevsimidir. Sıcakların çok fazla olduğu zamanlarda kaktüsünüzü haftada bir kere bol su ile sulayabilirsiniz. Ancak saksınızın altındaki tabak kısmını muhakkak boşaltmanız gerekecektir.

Gübreleme: Kaktüs kışın kendini dinlenmeye alır. Bu nedenle kaktüs bitkisinin gübreleme işlemi genellikle ilkbahar aylarında yapılmalıdır. Kaktüs bitkisine hayvan gübresi kesinlikle koyulmamalıdır. Aksi takdirde bitkiniz çürür ve bir daha kendine gelemez. Hayvan gübresinin yerine kaktüsünüzün toprağına çiçek coşturan vitaminlerinden koyabilirsiniz. Bu tür vitaminler çiçeğinize daha iyi gelecektir.

Kaktüs bitkisi bakımı püf noktaları

Kaktüsünüzü toprağa verdikten sonra 1-2 gün su vermeyin. Köklerinin ıslak kalıp çürümemesi için toprağını temizledikten sonra 4-5 gün kurumaya bırakın. Kaktüsünüzü toprağa diktikten sonra 2 gün boyunca su vermeyin. Kaktüs bitkisinin konumunun havadar olmasına önem gösterin. Aşırı güneşe maruz bırakmak yerine arada bir güneşe muhakkak koyun. Toprağa süzdüren özel kaktüs toprağı için, toprağın içerisine ponza taşı karıştırmanız gerekir.

Kaynak: elmaelma.com

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