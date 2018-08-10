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Kahreden görüntü: Sadece 14 yaşında!

Kahreden görüntü: Sadece 14 yaşında!

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde sentetik uyuşturucu bonzai içtiği iddia edilen H.C., baygın halde bulundu. H.C., haber verilmesi üzerine 112 Acil ambulansıyla Keşan Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. H.C.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Eklenme Tarihi: 10-08-2018 18:23 - Güncelleme: 10-08-2018 18:23

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sentetik uyuşturucu bonzai kullandığı iddia edilen ve baygın halde bulunan H.Ç. (14), kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, Keşan'ın Yenimescit Mahallesi Huzur Sokak'ta meydana geldi.

Sentetik uyuşturucu bonzai kullandığı iddia edilen ve sokak üzerindeki bir evin kapısının önünde baygın halde bulunan H.Ç., çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Egitim sart 10 Ağustos 2018 19:28 O Nasill bir yorum ulan Allahsiz yorumcu nasil acimaya değmez. Senin evladin olurda bu duruma duserse. Ozanda evladima uzulmeye değmez dermisin....... O bonzai ulkeye nasıl sokuluyor. Asil zararli maddeleri ülkeye sokulkasina engel olamayan acizlere. Ve cocugina egitim.veremeyen Aciz ailesine yaziklar olsun

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