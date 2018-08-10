Kahreden görüntü: Sadece 14 yaşında!

Egitim sart 10 Ağustos 2018 19:28 O Nasill bir yorum ulan Allahsiz yorumcu nasil acimaya değmez. Senin evladin olurda bu duruma duserse. Ozanda evladima uzulmeye değmez dermisin....... O bonzai ulkeye nasıl sokuluyor. Asil zararli maddeleri ülkeye sokulkasina engel olamayan acizlere. Ve cocugina egitim.veremeyen Aciz ailesine yaziklar olsun