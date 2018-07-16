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Kadınlara cinsel organını gösterdi: Teşhirci değil, hacıyım

Kadınlara cinsel organını gösterdi: Teşhirci değil, hacıyım

Antalya'da sokak ortasında yürürken bir kadına cinsel organını gösterdiği ileri sürülüp gözaltına alınan Suriyeli A.M., "Ben teşhirci değil, hacıyım" dedi. A.M., şikayetin geri alınması üzerine serbest bırakıldı.

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Eklenme Tarihi: 16-07-2018 15:54 - Güncelleme: 16-07-2018 15:56

Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi. Sokakta yürüyen Suriyeli A.M., bir taraftan cep telefonuna bakarken, iddiaya göre diğer eliyle de fermuarı açıp cinsel organını pantolonundan çıkardı. Bunu gören bir kadın, telefonla durumu polise bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

ŞİKAYET GERİ ÇEKİLİNCE SERBEST KALDI
Şüpheli A.M., Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Asayiş ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Polis ekip otosunun arkasında bulunan özel bölmeye oturtulan A.M., sözlü ifadesinde cinsel organını kimseye göstermediğini iddia ederek, "Ben teşhirci değil, hacıyım" dedi.
A.M., cinsel organını gösterdiği kişinin şikayetinden vazgeçmesi üzerine sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 16 Temmuz 2018 16:36 adam serbest bırakılmış neden fotoğrafı gösteriliyor. rezillik diz boyu. kadın iftira attıysa ne olacak? iyice suyu çıktı bu işin. kadınların heryeri meydanda full teşhircilik yapıyorlar. erkekler ortada kanıt yok sapık oluyor. suyu çıkmaya başladı bu işin.

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