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Kadın girişimci işleri büyüyünce eşini işe aldı

Kadın girişimci işleri büyüyünce eşini işe aldı

UŞAK'ta ev hanımı Serpil Yılmaz, kendi işinin patronu olma hayaliyle başladığı istiridye mantarı üreticiliğinde başarı hikayesine imza attı.

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Eklenme Tarihi: 26-10-2018 17:14 - Güncelleme: 26-10-2018 17:14

Uşak merkeze bağlı Çiğerdede köyünde yaşayan iki çocuk annesi Serpil Yılmaz (35), 3 yıl önce aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla çalışmaya karar verdi.

Uzun süre aramasına rağmen kendisine uygun bir iş bulamayan, kendi işini kurmayı hayal eden Yılmaz, bir yakınından Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Programı" kapsamındaki Genç Çiftçi Programı hakkında bilgi aldı.

Proje kapsamında desteklenen istiridye mantarı üreticiliği konusunda eğitim alan ve başarı sağlayan Yılmaz, 30 bin lira hibe destekle köyündeki 112 metrekarelik araziye mantar üretme çadırı kurdu.

Ürettiği mantarları ilk etapta semt pazarlarında satarak geçimini sağlayan Yılmaz, talebin giderek artmasıyla işleri büyütme kararı aldı.

Aylık 5 ton mantar üretir hale geldi
Bir şirkette muhasebeci olarak çalışan eşi Veli Yılmaz'ın istifa ederek eşinin yanında çalışmaya başlamasıyla 3 mantar üretme çadırı daha kuran çift, 500 metrekarelik alanda aylık 5 ton mantar üretir hale geldi.

"Yeter ki çalışmak isteyin"
Serpil Yılmaz, AA muhabirine, 3 yıl önce sıfırdan başladığı istiridye mantarı üretiminde hayal dahi edemedikleri bir yere geldiklerini söyledi.

Hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini belirten Yılmaz, "Eşim bana hep destek oldu, evde otururken de hep öyleydi. Bu işi kurduğumuzda gece gündüz demeden çalıştık. Eşim bir muhasebecide çalışıyordu işler büyüyünce istifa etti benimle çalışmaya başladı. Adeta hayata yeniden başladık. Devletimiz bize 30 bin lira hibe verdi, o hibe olmasaydı bugünlere gelemezdik." dedi.

Kadınların mutlaka çalışması gerektiğini söyleyen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dört mantar çadırımız var, günde 150 kilo mantar kesiyoruz. Onları temizleyip paketliyoruz. Allah'a şükür kazanıyoruz, işlerimiz güzel. Önümüzdeki yıllarda enerji maliyetini azaltmak için çalışma yapacağız. Türkiye'de çalışmak isteyene iş var. Yeter ki çalışmak isteyin. Eşim bana 'patron' diyor zaman zaman. Çünkü hibe krediyi ben kullandım ve işe ben başladım."

Eşiyle birlikte çalışmanın kendisini mutlu ettiğini söyleyen Veli Yılmaz ise, "Birikimimiz iş kurmak için yeterli değildi, devlet desteği ile bu tesisi kurduk. Baktım işler büyüyor, istifa ettim, eşimle çalışmaya başladım. Çok mutluyuz, devletimizden Allah razı olsun" diye konuştu.

Uşak Tarım İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre son 3 yılda il genelinde 369'u kadın olmak üzere toplam 493 genç çiftçiye 30'ar bin lira hibe desteği verildi.

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Kaynak : AA

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