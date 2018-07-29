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Kadıköy Tiyatro Festivali başlıyor: Tüm oyunlar ücretsiz

Kadıköy Tiyatro Festivali başlıyor: Tüm oyunlar ücretsiz

Kadıköy Belediyesi Tiyatro Festivali, 2 Ağustos’ta başlıyor. İki hafta sürecek festivalde 14 oyun ücretsiz sahnelenecek ve yoğun ilgi nedeniyle davetiyeli olarak izleyiciyle buluşacak.

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Eklenme Tarihi: 29-07-2018 16:45 - Güncelleme: 29-07-2018 16:45

Oyun davetiyeleri, her bir oyunun etkinlik günü 13:00 – 18:00 saatleri arasında, Kadıköy Belediyesi’nin Caddebostan Kültür Merkezi, Kozyatağı Kültür Merkezi, Süreyya Operası ve Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi gişelerinden alınabilecek.

Bu yıl 16’ncısı düzenlenen festival Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da 2 Ağustos Perşembe akşamı başlayıp 15 Ağustos’ta sona erecek. Festivalde 14 gün boyunca yoğun ilgi gören oyunlar saat 21:00’de seyirciyle buluşacak. Tiyatro Festivali’nin açılışı, Genco Erkal’ın 50’inci Sanat Yılı kapsamında yönetip oynadığı “Bir Delinin Hatıra Defteri” oyunu ile yapılacak. 15 Ağustos’ta Taşra Kabare’nin “Düşperest” oyunuyla sona erecek festivalde klasiklerden yeni oyunlara büyük beğeni alan 14 oyun tiyatro seyircisi ile buluşacak.

Festival Programı şöyle:

02 Ağustos 2018 Perşembe “Bir Delinin Hatıra Defteri” Dostlar Tiyatrosu (10+)

- 03 Ağustos 2018 Cuma “İstila”B Planı (13+)

- 04 Ağustos 2018 Cumartesi “Masal Irmaklarında” İstanbul İmpro (10+)

- 05 Ağustos 2018 Pazar “İtaatsizler” Kaptan Yapım (7+)

- 06Ağustos 2018 Pazartesi “Enver Aysever” Sgm Yapım (8+)

- 07 Ağustos 2018 Salı “Hüzzam” Prinkipo Sanat (7+)

- 08 Ağustos 2018 Çarşamba “Aşk Dersleri” Kollektif Sahne (14+)

- 09 Ağustos 2018 Perşembe “Mutluyduk Belki Bugüne Kadar” Two Two Yapım (18+)

- 10 Ağustos 2018 Cuma “Bunu Ben de Yaparım” Dot Sahne (14+)

- 11 Ağustos 2018 Cumartesi “Hamlet” Moda Sahnesi (12+)

- 12 Ağustos 2018 Pazar “Hayvan Çiftliği” Kumbaracı 50 (13+)

- 13 Ağustos 2018 Pazartesi “Ev’vel Zaman”Yapım: Gülce Uğurlu. 2016 Tiyatro Festivali Ortak Yapımı (11+)

- 14 Ağustos 2018 Salı “Sevgili Arsız Ölüm - Dirmit” Tiyatro Hemhal (12+)

- 15 Ağustos 2018 Çarşamba Düşperest | Taşra Kabare (15+)

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