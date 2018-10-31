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Kaçakçının evindeki kitap hayrete düşürdü!

Kaçakçının evindeki kitap hayrete düşürdü!

UŞAK'ta kaçakçılığa girişip önce kaçakçılıkla mücadele kanunlarını okuyup inceleyen bir şahıs, işini tamamlayamadan polise yakalandı. Yapılan operasyonda 1 tonun üzerinde kaçak tütün ele geçirildi.

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 17:58 - Güncelleme: 31-10-2018 17:58

UŞAK'ta 19 ayrı adrese yapılan operasyonda 1300 kilo kıyılmış tütün ve 12 kilo nargile tütünü ile 1400 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yapılan aramalarda, bir şüphelinin evinde, 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Açıklaması' ve 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Şerhi' isimli kitaplar bulunması dikkat çekti.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki 19 ayrı adrese operasyon yaptı. Operasyonda piyasa değeri 300 bin TL olan 1300 kilo kıyılmış tütün, 12 kilo nargile tütünü, 1 elektronik tütün sarma makinesi, 23 bin boş makaron, 1400 paket gümrük kaçağı sigara, 83 tütün sarma aleti ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Tütünlerin bandrolsüz olduğu, Türkiye'nin çeşitli illerinden toplanarak Uşak'a getirildiğinin belirlendiği kaydedildi.

Operasyonda 9'u kadın 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Ayrıca 4 kişi, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Yapılan aramalarda, bir şüphelinin evinde 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Açıklaması' ve 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Şerhi' isimli kitaplar bulunması dikkat çekti.

Gözaltındaki şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Ahmet Ataseven 31 Ekim 2018 18:05 Adam kitabını okumuş, bilinçli kaçakçı. Önemli ...

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