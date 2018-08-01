Kaan Tangöze'den eski aşkına büyük jest

Villanın eşya, tadilat, bahçe düzenlemesini de üstlendi. Kaan Tangöze, sevgilisi Kıvılcım Ural ile tatil yapmak üzere Bodrum’daki başka bir koydan ev kiraladı.

EN ÖN SIRADAN İZLEDİ

Kaan Tangöze’nin solisti olduğu rock grubu Duman önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava’da konser verdi. 3 saat sahnede kaldılar. Kaan Tangöze’nin sevgilisi Kıvılcım Ural en ön sıradaydı. Kaan, ‘Seni Kendime Sakladım’ şarkısını uğruna yuvasını yıktığı Kıvılcım Ural’a bakarak söyledi.