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JP Morgan, Türk bankalar için tavsiyesini düşürdü

JP Morgan, Türk bankalar için tavsiyesini düşürdü

JP Morgan, Türk bankacılık sektörü için tavsiyesini 'ağırlı azalt'a indirdi. Banka yaptığı değerlendirmede, kur nedeniyle yaşanan sermaye kayıplarına ve düşük kârlılığa dikkat çekti.

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 13:52 - Güncelleme: 24-07-2018 13:52

JP Morgan, varlık kalitesinde daha da kötüleşmeye yol açabilecek zorlu makro ortamı, kurdaki değer kaybı nedeniyle aşınan sermayeleri, GSYH'da büyümenin sonucu olarak düşük kârlılığı ve yüksek fonlama maliyetlerini işaret ederek, Türk bankacılık sektörü için tavsiyesini 'ağırlığını azalt'a indirdi. 

Döviz cinsinden kredi riski açıklamalarına bakıldığında, büyük bankalar arasında riskli sektörler olan inşaat ve enerjide en çok riskin YKB ve İş Bankası'nda olduğunu görüldüğünü belirten JP Morgan, her iki bankanın da kreditörleri ile yeniden yapılandırma görüşmeleri yaptığı haberleri çıkan Bereket Enerji'de riskleri bulunduğuna işaret etti.

'EN KIRILGAN BANKALAR'... Dünya'nın aktardığına göre, ikinci kümedeki bankaların göreceli olarak düşük sermaye tamponları, zayıf kârlılık ve düşük varlık kalitesi ile bir ekonomik yavaşlamaya karşı en kırılgan bankalar olduklarını da savunan JP Morgan, diğer taraftan QNB Finansbank, Türkiye Finans Katılım Bankası ve Kuveyt Finans Katılım Bankası için daha pozitif görüşlere sahip olduklarını vurguladı.

 Garanti Bankası için tavsiyesini 'nötr'e indiren JP Morgan, Akbank için tavsiyesini 'nötr'den 'ağırlığını azalt'a çekti. Ziraat Bankası için tavsiyesini 'ağırlığını artır'dan 'nötr'e düşüren JP Morgan, YKB için tavsiyesini ise 'ağırlığını artırdan 'ağırlığını azalt'a çekti. JP Morgan, Vakıfbank, Halkbank, TSKB ve İş Bankası için tavsiyelerini de 'ağırlığını artır'dan 'ağırlığını azalt'a düşürdü.

QNB Finansbank, Türkiye Finans ve Kuveyt Türk için tavsiyelerini 'nötr' olarak devam ettiren JP Morgan, Albaraka Türk için tavsiyesini ise 'ağırlığını artır'dan 'ağırlığını azalt'a çekti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 24 Temmuz 2018 14:23 Borsa Tepe Taklak!................ Değer Kaybı yüzde 4!.........

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