Jetler terör yuvalarını yerle bir etti!

Türk Silahlı Kuvvetleri dün Irak'ın kuzeyine hava operasyonu düzenledi.

TSK’dan yapılan açıklamada, Irak kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edildiği bildirilerek, Hakurk ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgeleri ile bölgede görevli birliklere saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 14 Mart 2018 tarihinde hava harekatı düzenlendiği; teröristlere ait barınak, sığınak ve silah mevzii olarak kullanılan 8 hedefin imha edildiği aktarıldı. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine döndüğü ifade edildi.