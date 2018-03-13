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Jandarma'ya FETÖ operasyonu çok sayıda albay ve yarbay gözaltında

Jandarma'ya FETÖ operasyonu çok sayıda albay ve yarbay gözaltında

Jandarma Genel Komutanlığı'na FETÖ operasyonu düzenleniyor. Ankara merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda 25 rütbeli muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

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Eklenme Tarihi: 13-03-2018 09:41 - Güncelleme: 13-03-2018 09:41

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, bazıları muvazzaf 25 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

7 ALBAY, 8 YARBAY: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığına yönelik mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında; 7 albay, 8 yarbay, iki üsteğmen ve 3 teğmen ile 5 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.

9 İLDE OPERASYON: Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Gözaltına alınanlar, ifade işlemleri için Emniyete getirildi.

Hakkında gözaltı kararı alınanların bir kısmının muvazzaf, bazılarının ise ihraç edilmiş ya da emekli olmuş kişiler oldukları öğrenildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 13 Mart 2018 10:37 Bir de şu AKP'nin içine bakın, Fetö'cü kaynıyor...

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