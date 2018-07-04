İzmir'deki kayıp Rüya'nın annesine kavuşma anı!

TÜRKİYE Eylül ve Leyla olayının ardından İzmir Tire'den gelen kayıp haberi ile endişelenmişti. 56 yaşındaki Fatma Yenigün torunu 1.5 yaşındaki Rüya Çelik ile birlikte evden çıkmış ve kayıplara karışmıştı. Rüya ve anneannesi geri dönmeyince aile emniyet güçlerine haber vermiş ve geniş çaplı bir arama başlamıştı. Küçük Rüya için komandolar da kışlalarından çıkmış ve aramaya katılmıştı. Rüya ve anneannesinden bugün son dakika haberler geldi.

RÜYA'DAN İYİ HABER : Dün Ağrılı küçük Leyla'dan gelen kötü haberden sonra herkes Rüya için endişeli bir bekleyişteydi. Bugün Tire'ren gelen haberler güzel oldu. Rüya ve anneannesi 1 gün sonra bulundu. Küçük kızın annesine ve babasına kavuşma anı ise böyle kaydedildi.