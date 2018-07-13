İzmir'de korkutan orman yangını!

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor. Alınan bilgiye göre, Buca Gölet tesisleri yakınındaki otluk arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 yangın söndürme helikopteri ve 10 arazöz ile müdahale ediliyor.

ÇEVRE İLLERDEN YARDIM GÖNDERİLDİ

Henüz kontrol altına alınamayın yangın nedeniyle bölgeye çevre illerden yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Şiddetli rüzgarın müdahale çalışmalarını olumsuz etkilediği bildirildi.