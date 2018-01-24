İzmir'de kara propagandaya 10 tutuklama

İZMİR'de sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, sosyal medya aracılığıyla PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla geçen hafta gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 16 Ocak'ta sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 16 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmişti. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkez ilçeleri ile Aliağa ve Menderes'te gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda 16 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, tabanca, örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirilmişti.