  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

İzmir'de kara propagandaya 10 tutuklama

İzmir'de kara propagandaya 10 tutuklama

İzmir'de sosyal medya aracılığıyla terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 16 şüpheliden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, tabanca, örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirilmişti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 23-01-2018 21:19 - Güncelleme: 24-01-2018 00:19

İZMİR'de sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, sosyal medya aracılığıyla PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla geçen hafta gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 16 Ocak'ta sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 16 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmişti. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkez ilçeleri ile Aliağa ve Menderes'te gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda 16 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, tabanca, örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirilmişti.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İzmir'de kara propagandaya 10 tutuklama haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Türk 24 Ocak 2018 01:09 Dagdakiler kadar şehirlerimizdede örgüt çok hepsini temizleyin yaşatmayın

    CEVAP YAZ 0 1
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat