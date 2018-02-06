İzmir'de bir okulun kazan dairesinde patlama

İZMİR Gaziemir'deki Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kazan dairesinde, ilk belirlemelere göre doğalgaz sıkışmasından kaynaklı patlama meydana geldi. İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi: 'Birkaç yaralımız var. Öğrencilerimiz tahliye edildi' dedi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir okulun kazan dairesinde patlama oldu, olayda yaralıların bulunduğu belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kazan dairesinde patlama meydana geldi.

İlk belirlemelere göre doğalgaz sıkışması kaynaklı patlama sonrası küçük çaplı yangın çıktı.

Patlama sonucu aralarında öğrencilerin de bulunduğu yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Okulda doğalgaz kazanında bir patlama meydana geldi, bir kaç yaralımız var. Öğrencilerimiz tahliye edildi." dedi.