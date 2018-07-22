İYİ Parti'nin Afyon toplantısında neler yaşandı?

İYİ Parti Afyon Kampı sürerken Meral Akşener'in bazı sözleri gerginliğe neden oldu. Akşener'in, kamptaki sert eleştiriler üzerine, "Bir daha geri dönmemek üzere istifa ediyorum" dediği iddia edildi. Bu arada İYİ Parti'de olağanüstü kongre kararı alındığı ileri sürülüyor.

İYİ Parti kaynaklarıyla yakınlığıyla bilinen Habererk sitesinin haberine göre, Yeniçağ yazarı Adnan İslamoğullarının "1-Emanet verdik, sahip çıkmadın. 2- sır verdik ifşâ ettin. 3- yola çıktık, yarı yolda bıraktın... madam, sen seçim kaybetmedin, sana olan inanma duygusunu yok ettin..." twetindeki 'madam' kelimesine kızarak milletvekillerine tepki gösteren Akşener istifa etti.

NİYE TEPKİ GÖSTERMEDİNİZ?.. Akşener "Madam" kime denir diye tepki gösterip milletvekillerine kızdığı, Musavvat Dervişoğlu, Yavuz Ağıralioğlu, Lütfü Türkkan'a "Bana "Madam" diyen birine neden tepki göstermediniz" diyerek "Bende istifa ediyorum" diyerek salonu terk ediyor.

FATURAYI ÜLKÜCÜLERE KESTİ... Afyon Kampı'nda kürsüye çıkan Meral Akşener, kısa ve sert bir konuşma yaparak faturayı ülkücülere kesti. Kendisiyle birlikte yol yürüyen insanlara bedel ödemekten bıktığını ve borcunu bitiremediğini söyleyen Akşener, seçimlerdeki başarısızlığı, milletvekilliği listelerindeki isabetsiz sıralamayı üzerine aldığını belirtti. Meral Akşener, bütün bunların neticesi olarak bir daha dönmemek üzere istifa ettiğini söyledi.

TÜRKKAN 'P...ÇLER' DİYE BAĞIRDI... İşte tam da bu anda ortalık karıştı. Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan'ın "P.çler..." diye bağırdığı duyuldu. O sırada bir çok partili Meral Akşener'in eline kapanarak, "İstifa etmeyin" diye gözyaşı döktü.

SALONDAN ÇIKARKEN YUMRUKLAŞMA... Salondan çıkarken yaşanan arbedede, gençlik kolları eski başkanı Osman Ertürk, Ankara eski il başkanı ve milletvekili adayı Mesut Özarslan'ın üzerine yürüdü, o sırada oluşan karambolde Osman Ertürk'ün burnu kırıldı.

AKŞENER FENALAŞTI... Olaylar karşısında fenalaşan Meral Akşener'e doktorlar müdahale etti... İYİ Parti başkanlık divanı bu akşam çalıştayın yapıldığı otelde toplanarak yol haritası belirleyecek.

İYİ PARTİ'DE OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARI: Afyon toplantısındaki kaynaklardan edindiği bilgiye görr tartışmaların ardından Akşener tekrar kürsüye geldi. “İstifa etmemem yönündeki talepleri kabul ediyorum. Ancak bir şartla... Seçimli olağanüstü kongreye gideceğiz” dedi. Bunun üzerine kendisine “Siz de aday olacak mısınız?” diye soruldu. Akşener de “O konuda sorun yok. Aday olacağım” dedi ve olağanüstü kongre kararında mutabık kalındı. Tarihi henüz belli olmayan seçimli olağanüstü kongre 3 hafta içerisinde yapılacak.

İYİ Parti'de bir istifa şoku daha!