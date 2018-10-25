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İYİ Parti'nin 2 kurucusu istfa etti

İYİ Parti'nin 2 kurucusu istfa etti

İYİ Parti kurucularından Reşat Erdoğan parti ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliğinden, Emine Erdoğan Aydoğdu ise kurucu ve parti üyeliğinden istifa etti.

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Eklenme Tarihi: 25-10-2018 09:46 - Güncelleme: 25-10-2018 09:46

İYİ Parti'de sular durulmuyor. 24 Haziran seçimlerinin ardından yöneteminde huzursuzluk devam ediyor. İzmir'de İYİ Parti teşkilatını kuran Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Yıldırım Ulupınar'ın ardından bu kez de iki kurucu üye istifa etti.

Reşat Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanlığı'na sunduğu istifa dilekçesinde, partinin hiçbir politikasında "Türk milliyetçiliği" fikrinin dikkate alınmadığını belirtti. Partinin geldiği nokta itibariyle arzu edilen geniş kitlelere ulaşma şansını yitirdiğini, Türk milliyetçilerini ve ülkücüleri hedef alır hale geldiğini ifade eden Erdoğan, Türk milliyetçileri ve ülkücülere yönelik kullanılan çatışmacı ve dışlayıcı üslubun, ortaya konulan tavır ve politikaların kabul edilemeyeceğini vurguladı. Erdoğan, dilekçesinde şunları kaydetti:

"İYİ PARTİ ÇIKMAZ BİR SOKAĞA GİRMİŞTİR"
"Yerel seçimlerde en büyük hedef olarak Mersin ve Manisa Büyükşehir belediyelerini ve Ankara'da metropol bir ilçeyi kazanmayı hedef olarak gösteren bir anlayışın amacının Türk milliyetçileri ve ülkücüleri çatıştırmak ve buradan da günü kurtarmak olduğu anlaşılmaktadır. İYİ Parti, yönetim erkinin seçtikleri, tercihleri, kararları ve uygulamalarıyla ülkücü hukukunu zedeleyecek, ülkücüleri birbirine düşürecek, bütün değerlerimizin öğütülmesine ve yıpratılmasına sebebiyet verecek çıkmaz bir sokağa girmiştir."

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Erdoğan, hiçbir amaç ve hedefin kendisinin 43 yıllık ülkücülük hukukundan değerli olmadığını belirterek, "Değerlerimizin daha fazla zarar görmesine rıza göstermemek için İYİ Parti GİK üyeliği ve parti üyeliğimden istifa ediyorum." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan Aydoğdu ise dilekçesinde kurucu üyelik ile parti üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • misafir 25 Ekim 2018 10:36 kar gibi eriyor fetö partisi

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