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İyi Partililer kendilerini Akşener'in evine zincirledi!

İyi Partililer kendilerini Akşener'in evine zincirledi!

İYİ Parti Genel Başkanın Meral Akşener'in kurultayda aday olmayacağını açıklamasının ardından partinin Esenyurt, Arnavutköy ve Avcılar ilçe başkanları kendilerini zincirle Akşener'in evine bağladı.

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Eklenme Tarihi: 23-07-2018 20:57 - Güncelleme: 23-07-2018 21:27

İyi Parti'nin aldığı olağanüstü seçimli kurultay kararının ardından Genel Başkan aday olmayacağını açıklamıştı. Akşener'i bu kararından döndürmek isteyen ve bu yüzden Üsküdar'daki evinin önüne giden partililerden bazıları ilginç eylemler yaptılar.

İyi Parti Esenyurt İlçe Başkanı Bülent Ural, Arnavutköy İlçe Başkanı Mustafa Vural ve Avcılar Teşkilat Başkanı Namık Şeker kendini Meral Akşener'in evine zincirledi.

AKŞENER'İN EVİNİN ÖNÜNDE NÖBET TUTUYORLAR

İYİ Parti Genel Başkanın Meral Akşener’in İstanbul Üsküdar’daki evinin önünde nöbete başlayan 81 il başkanı arasında yer alan İYİ Parti İzmir İl Başkanı Koray Ükünç, ikna etmek için uğraşacaklarını belirtti.

Ükünç, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yapılacak olan kurultayda yeniden aday olmasını istediklerini söyledi.

Meral Akşener’in kurultayda yeniden genel başkan adayı olması için tüm çabayı sergileyeceklerini ifade eden Ükünç, tüm il başkanlarının firesiz olarak destek verdiğini belirtti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Z.z. 23 Temmuz 2018 22:26 Allah akıl fikir versin. "Içimizdeki beyinsizler yüzünden bizleri helak etme ya Rabbi"...

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