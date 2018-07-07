İYİ Partili vekil Bahçeli'nin elini öptü

27. Dönem parlamentosu, milletvekillerinin ant içme töreni için saat 14.00'da toplandı. TBMM Genel Kurulu'na, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu nedeniyle ikinci en yaşlı üye sıfatıyla İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz başkanlık ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ant içme töreni sırasında salondan çıktı. Bahçeli'nin salondan çıkması esnasında ayağa kalkan İYİ Parti Milletvekili Arkaz, Bahçeli'nin elini öptü.