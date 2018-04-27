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İYİ Parti'den şoke eden Meral Akşener iddiası

İYİ Parti'den şoke eden Meral Akşener iddiası

Meral Akşener'e suikast yapılacağı iddiası ortalığı karıştırdı. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, 'Duyumun ötesinde ciddi bilgiler alıyoruz' diyerek hükümeti gerekli önlemleri almaya çağırdı.

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Eklenme Tarihi: 27-04-2018 15:01 - Güncelleme: 27-04-2018 15:01

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, "Türk siyasetinin önünü açan, demokrasinin, hukukun, adaletin yılmaz savunucusu bir yeni partinin liderine suikast girişimi olacağı bilgilerini almış bulunuyoruz" dedi.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan İsmail OK,  İYİ Parti'nin seçime girmesini engelleyemeyenlerin entrika peşine düştüğünü söyledi.

İYİ Parti'nin seçimlere girmesini engelleyemeyenlerin bazı kötü senaryoları devreye sokacakları yönünde duyumlar aldıklarını aktaran Ok, 7 Haziran-1 Kasım seçimleri arasında, Türkiye'de bombaların patladığını, yüzlerce insanın hayatını kaybettiğini ve kaos ortamı oluştuğunu belirtti. 

"7 Haziran-1 Kasım arasında bu bombaları patlatan, karanlık güçler kimlerdi? Bu bombaların sonucunda, hangi parti ya da partiler oy devşirdi" diye soran Ok, sözlerini şöyle sürdürdü:

'TÜRKİYE'DE BİR KAOS ORTAMI OLUŞTURULACAĞI BİLGELERİ ALIYORUZ'
"Duyumun ötesinde ciddi bilgiler alıyoruz. Türk siyasetinin önünü açan, demokrasinin, hukukun, adaletin yılmaz savunucusu bir yeni partinin liderine suikast girişimi olacağı bilgilerini almış bulunuyoruz. Eğer bu gerçekleşmezse 7 Haziran-1 Kasım arasında olduğu gibi bombalar patlatılarak, suikastlar yapılarak, Türkiye'de bir kaos ortamı oluşturulacağı bilgileri alıyoruz. Buradan son başbakana, son hükümete çağrıda ve uyarıda bulunuyoruz. Son başbakan olmanız sizleri sorumluluktan kurtarmaz. Derhal gerekli tedbirleri alınız."

'SÖZ VERİYORUM HARAKİRİ YAPACAĞIM'
Bir basın mensubunun, suikast duyumuna ilişkin hükümet yetkilileriyle görüşüp görüşmediğini ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ek koruma isteyip istemediği sorusu üzerine Ok, "Ben bunu bir yetkili kişi ile paylaştım. O da şimdilik aramızda kalsın. Hükümetten değil" dedi. 

İYİ Parti'nin Hazine'den yardım alacağı yönünde yalan haberlerin çıkarıldığını belirten Ok, "İYİ Parti bırakın Hazine'den 25 milyon almayı, bir kuruş alsın söz veriyorum harakiri yapacağım" ifadesini kullandı.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR42 YORUM

  • kurt-ay 27 Nisan 2018 16:43 bu size prim yaptırmaz bee

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