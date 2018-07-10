İYİ Parti'den flaş istifa! Meclis'in 8. partisi oldu...

24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti'den Afyonkarahisar milletvekili olarak seçilen Gültekin Uysal, istifa ederek yeniden Demokrat Parti’ye geçti. Uysal'ın istifasıyla Meclisteki koltuk dağılımı ve parti sayısı da değişti. Uysal'ın İİYİ Parti'den ayrılmasıyla TBMM'de temsil edilen parti sayısı sekize çıktı.

MECLİS'TE 8 PARTİ OLDU... Demokrat Parti'nin de Meclis'te temsil edilmeye başlanmasıyla birlikte Meclis'te temsil edilen parti sayısı 8 oldu. İşte Meclis'te Temsil edilen partiler: AK Parti, CHP, HDP, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve BBP... olmak üzere 8 parti oldu.

AK PARTİ'NİN SANDALYE SAYISI 290'A DÜŞTÜ... Dün gece açıklanan yani kabinede Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yer almıştı. Meclis içinden dört ismin yeni kabinede yer almasıyla AK Parti'nin milletvekili sayısı 290'a düştü.

MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI... TBMM Genel Kurulu'nun son sandalye dağılımına göre şu anda AK Parti'nin 290, CHP'nin 144, HDP'nin 67, MHP'nin 49, İyi Parti'nin 42, Saadet Partisi'nin 2, Demokrat Parti'nin ise bir milletvekili bulunuyor. Mustafa Destici hala AK Parti milletvekili olarak görünüyor.

ÇOĞUNLUK SAYISI... Milletvekili sayısının 600'e çıkarılması Meclis çalışmalarında yıllardır uygulanan "çoğunluk" sayılarının değişmesine de neden oldu. Bu çerçevede TBMM'nin çalışabilmesi için gerekli olan toplantı yeter sayısı 184'ten 200'e, karar yeter sayısı 139'dan 151'e, 276 olan üye tam sayısı salt çoğunluğu 301'e, anayasa değişikliği için gerekli 330 oy 360'a, referandumsuz anayasa değişikliği için gerekli 367 oy 400'e, olası seçim kararında basit çoğunluk şartı da 360'a çıktı.