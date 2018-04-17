İYİ Parti: Yakında Akşener'e 'Sayın Cumhurbaşkanım' diyeceğiz...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 26 Ağustos'ta erken seçim çağrısına İyi Parti'den yanıt geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Zamanında ya da erken seçim bizim için fark etmez. Bizim için telaşlanacak bir durum yok” dedi. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ ise MHP lideri Bahçeli’nin çağrısının ardından erken seçimin Türkiye için iyi olacağını söyledi.

BİZ SEÇİME HAZIRIZ... Özdağ, “Biz seçime hazırız. Genel Başkanımız 15 Temmuz diye defaatle dile getirmişti. Ama AKP kongresi nedeniyle Kasım’a kalacağını tahmin ediyorduk ki ekonomik çöküş korkusu, Saray ve AK Parti’yi daha hızlı erken seçime zorladı. Bahçeli’ye de bu açıklamayı yaptırdılar” dedi.

TÜRKİYE İÇİN İYİ OLACAK... Özdağ, "İktidar ekonomik çöküşün sonuçlarını seçim sonrasına ötelemek için bu kararı aldı. Ama Türkiye için iyi olacak. Kurtuluşun başlangıcı olacak. Seçimin ardından Türkiye’de yeniden demokratik hukuk devletinin kurulmasıyla ülkemize gelmeyen sermaye gelmeye; Türkiye’den kaçan yetişmiş insan gücü dönmeye başlayacak. OHAL’in kalkması ve hukuk devletinin tesisiyle ekonomisinin rayına oturmasının da temelleri atılmış olacak" diye konuştu.

MERAL AKŞENER'İ ARAYIP DEDİM Kİ... Erken seçim kararını Genel Başkan Meral Akşener ile de konuştuklarını anlatan Özdağ, kendisine “Size daha erken Sayın Cumhurbaşkanım diyeceğiz. Hayırlı olsun” dediğini aktardı.