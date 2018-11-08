İYİ Parti, İstanbul, İzmir, Adana, Balıkesir ve Muğla adayları açıklandı

İYİ Parti Mart 2019'daki yerel seçimlerde bazı büyükşehirlerden aday göstereceği isimleri belirlediği iddia edildi. İYİ Parti'nin İzmir adayı tam bomba çıktı. İYİ Parti yönetiminin aldığı karara göre, İstanbul'dan Ümit Özdağ, İzmir'den Şengül Hablemitoğlu, Adana'dan İsmail Koncuk, Muğla'dan Behçet Saatçi, Balıkesir'den İsmail Ok'u büyükşehir belediye başkan adayı olarak belirlendi... Haberiler üzerine İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Musavat Dervişoğlu ise Twitter hesabından iddiaları yalanladı.

ANKARA ADAYI KİM OLACAK?.. İYİ Parti Ankara Büyükşehir belediye başkanı adayı için henüz kararını vermedi. İYİ Parti'de CHP ile de ismi anılan Mansur Yavaş ve eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un ismi öne çıktı.

İZMİR İÇİN SÜRPRİZ İSİM... İYİ Parti'nin en sürpriz adayı Şengül Hablemitoğlu oldu. Eşi Necip Hablemitoğlu 2002 yılında suikast sonucu öldürülmüştü. Prof. Dr. Hablemitoğlu, aile danışmanlığı uzmanı.

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İSTANBUL ADAYI ÖZDAĞ... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özdağ ise, MHP'de başkanlık Genel Başkanlık yarışına girmiş ancak seçilememişti. İYİ Parti içinde Koray Aydın ile birlikte Meral Akşener'in en güçlü rakibi olarak gösteriliyordu.

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BALIKESİR'E ESKİ BAŞKAN... İYİ Parti'nin Balıkesir adayı İsmail Ok ise, Balıkesir'de daha önce Büşükşehir Belediye Başkanlığı yapmış bir isim.

ADANA'YA ESKİ SENDİKACI.. İYİ Parti'nin Adana büyükşehir belediye başkan adayı İsmail Koncuk ise uzun yıllar Türk-Eğitim Sen başkanlığı yapmıştı...

DERVİŞOĞLU YALANLADI... İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Musavat Dervişoğlu ise iddiaları yalanladı. Dervişoğlu kişisel Twitter hesabından, "Bazı yayın organlarında İYİ Partinin İstanbul, İzmir, Muğla ve Adana’da Büyükşehir adaylarını açıkladığına dair haberler yayınlanmaktadır. Bahse konu arkadaşlarımız her göreve layıktır lakin bizim böyle bir kararımız ve açıklamamız yoktur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklaması yaptı.

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