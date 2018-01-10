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İtirafçı yüzbaşı Burak Akın'dan sonra 4 subay daha teslim oldu

İtirafçı yüzbaşı Burak Akın'dan sonra 4 subay daha teslim oldu

Burak Akın'ın itirafçı olup adli kontrolle serbest bırakılması sonrası Kara ve Deniz Kuvvetlerinden 4 muvazzaf subayın daha polise teslim olduğu öğrenildi.

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Eklenme Tarihi: 10-01-2018 16:55 - Güncelleme: 10-01-2018 16:55

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 4 muvazzaf subayın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduklarını söyleyerek Ankara Emniyet Müdürlüğüne teslim oldukları ve etkin pişmanlıktan yararlanmak istedikleri öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı yüzbaşı Burak Akın'ın itirafçı olup adli kontrolle bırakılmasının ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli bir yarbay ve bir binbaşı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 2 yarbay polise teslim oldu.

FETÖ mensubu olduklarını beyan eden subayların, etkin pişmanlıktan yararlanmak için emniyete başvurduğu öğrenildi. Subayların, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

YAKALANACAĞINI ANLAYINCA TESLİM OLMUŞTU

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğunu söyleyerek Ankara Emniyet Müdürlüğüne teslim olan, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı yüzbaşı Burak Akın, "yakalanacağını anlayınca teslim olmaya karar verdiğini" bildirdi. Akın, askeri lisede hazırlık okurken kendisine kod adı kullanmak gerektiğinin söylendiğini belirterek, FETÖ içinde "Cenk" kod adını kullandığını söylemişti.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILMIŞTI

Etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirtmesi üzerine, savcının adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını istediği Akın, nöbetçi sulh ceza hakimliğince, haftada bir gün kolluğa imza verme şartı ve yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

İKİ KİŞİ DAHA SERBEST KALMIŞTI

Akın ile adliyeye getirilen yüzbaşılar Fuat Söylemez ve Abdülkadir Koçyiğit de etkin pişmanlıktan yararlanarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı.

Burak Akın'ı serbest bıraktıran emniyet itirafları bomba! 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Misafir 10 Ocak 2018 20:37 Yol bulunca böyle oluyor demek ki... Teslim ol dışarıdasın... İtiraf et dışarıdasın... Yahu suç ya vardır,ya da yoktur! Ceza da öyle... Yalama olduk,yalamaaaa...

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