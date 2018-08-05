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İsviçre'de uçak düştü! Çok sayıda ölü var

İsviçre'de uçak düştü! Çok sayıda ölü var

İsviçre'de Alpleri havadan izlemek isteyen bir ailenin havalandığı eski tip Ju-52 uçağı, kalkıştan 20 dakika sonra dağa çakıldı. Uçakta 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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Eklenme Tarihi: 05-08-2018 15:22 - Güncelleme: 05-08-2018 15:22

İsviçre'deki Alp Dağları'nda seyir gezisi yapan 20 kişilik bir uçak düştü. Uçağın eski model pervaneli bir uçak olduğunu belirten yetkililer, uçağın Piz Segnas dağına düştüğünü belitti. Uçağın JU-AIR havayollarına ait 20 kişi kapasiteli Ju-52 model uçak olduğu öğrenildi.

Graubünden bölge polisi, dağın 2 bin 540'ıncı metresinde uçak parçalarını bulduklarını ve bölgede 5 helikopterle arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

Resmi makamlar kazazedelerin sayısı ve durumuyla ilgili henüz açıklama yapmadı ancak yerel basın uçakta 17 yolcu ve 3 mürettebatın olduğunu iddia etti. İsviçre Havacılık Dairesi bölgeyi uçuşa kapattı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 05 Ağustos 2018 16:50 geçmiş olsun ne diyebilirimki

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